Keskkonnahariduse programmid kinnistavad lastes loodusalaseid teadmisi

Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskus on üks enam kui 120 Eestis tegutsevast keskusest, kus lasteaia- ja koolilapsed saavad juhendajate käe all loodusega rohkem sinasõbraks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmisel aastal osales selliste keskuste programmides enam kui sada tuhat õpilast, mis on ligikaudu 70 protsenti kõikidest üldhariduskoolide õpilastest.

Cumulus Consulting uuris, mil määral toetavad sellised keskused õpetajate tööd ja aitavad lastel loodusainetest aru saada.

"Mõnikord ta seda teeb, aga siinkohal tuleb üks probleemkoht mängu - need programmid on suhteliselt lühikesed, mis tähendab seda, et kui me räägime väärtushinnangute kujundamisest õpilastes, siis ajaliselt need programmid päriselt seda ei tee. Ei saa öelda, et üldse ei tee, teevad küll, aga võiksid teha rohkem," selgitas Cumulus Consultingu konsultant Jaan Urb.

Lisaks programmide lühidusele võib murekohtadena esile tõsta ka seda, et erinevate ainete sümbioos võiks koolides olla suurem nagu ka koostöö aineõpetajate vahel.

Parima tulemuse saavutamiseks peaksid kooliõpilasi juhendav aineõpetaja ja looduskeskuse pedagoog enne programmi läbiviimist omavahel rääkima, mida lapsed õppinud on ja kas programmiks on vaja teha ka spetsiaalseid ettevalmistusi.

Uuringu üks ettepanek on hakata mitteformaalseid looduhariduskeskusi hindama, sest praegu puuduvad igasugused kvaliteedinõuded.

Keskkonnahariduse arendamiseks andsid haridusminister Mailis Reps ja keskkonnaminister Marko Pomerants allkirja uuele koostöömemorandumile.