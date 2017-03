Seto majast Petseris on saanud äriinkubaator, kuid mitte kooskäimise koht

Seitsme lapse ema, ikoonimaalijana töötanud Valentina on Petseri Seto majas ühendanud oma kire kunsti ja kohvikukultuuri vastu. Naine ise nimetab nelja kuu eest avatud perekohvikut eksperimendiks. Sama maja kolmandal korrusel tegutseb aga disainistuudio, kus valmimas etniliste sugemetega kollektsioonid algavaks hooajaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See maja on väga hea toetus alustavatele keskmistele ja väikeettevõtjatele, et tulla ja alustada oma ettevõtlust. Praegu on meil siin kokku kaheksa rentnikku, kes pakuvad raamatupidamist, juriidilisi ja tehnilisi konsultatsioone ning reklaami," selgitas Seto maja juhataja Maija Vassiljeva.

Lisaks toimuvad Seto majas iga kuu piiriülesed seminarid, kus ettevõtjad jagavad omavahel teadmisi teemadel, mis vallas on võimalik arendada äärealade ettevõtlust. Sel kuul vahetati kogemusi tekstiilivaldkonnast.

"Alati on hea teise kogemusest õppida ja rääkida, kuidas tehakse, mida tehakse. Mõte on meil ju ühine - kuidas traditsioonilist käsitööd ära kasutada tänapäevases tootearenduses," rääkis MTÜ Setomaa Käsitüü Kogo eestvedaja Ingrit Kala.

Kui algselt oli Seto maja idee ka selles, et kohalikel setodel oleks koht, kus koos käia ja mõtteid vahetada, siis tegelikult on selles setode päralt ainult üks pisike kabinet ning setod saavad omavahel jätkuvalt kokku kloostri vastas asuvas muuseumis.

"Reaalsus on see, et Petserimaa setodel ei ole võimalik siin täna käia, sest nende toetus ei ole nii tugev, et nad suudaksid siin majas omale rentida mingeid ruume. Seni, kuni meie ei saa toetada Eesti riigis Petseris asuvat Seto Seltsi, nad ilmselt siin endale sellist vaba pinda ei leia," tõdes Setomaa valdade liidu juhataja Margus Timmo.

Petseri Seto maja 14 ettevõtluskohast on kümme hõivatud, mis tähendab, et ruumi on veel uutele tulijatele ning ruumi on ka suurte eesmärkideni jõudmiseni.

"Lõplik, hea, suurepärane tulemus oleks see, kui tekiksid ülepiirilised ettevõtted Eesti ja Vene ettevõtjate vahel," ütles Timmo.