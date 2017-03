Türgi praegu Süüriast oma sõdureid ära ei too

Türgi sõjavägi teatas reedel, et kavatseb hoida sõjalist kohalolekut Süürias, kuigi ametlikult lõpetas Süüria põhjaosas pealetungi äärmusrühmituse ISIS vastu.

"Meie tegevused jätkuvad meie riikliku julgeoleku kaitseks, et takistada soovimatute ühenduste tekkimist, et lubada kodust põgenenud süüria vendadel ja õdedel naasta oma riiki ning et tagada regiooni julgeolek ja stabiilsust," öeldi sõjaväe teates.

Türgi peaminister Binali Yıldırım teatas kolmapäeval, et sõjaoperatsioon Eufrati kilp on lõppenud, kuid ei välistanud, et Süürias võivad alata uued sõjakampaaniad. Tollal ei öelnud ei peaminister ega tema julgeolekunõukogu, kas Türgi kavatseb oma sõdurid Süüriast ära tuua või mitte.