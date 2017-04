Kaljulaid: arendaja plaanib süstlavahetuspunkti juurde lasteaeda

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid ütles, et Tervise Arengu Instituudi (TAI) Sitsi tänavale kavandatava süstlavahetuspunkti vastu on arendaja plaaninud ehitada lasteaia.

Kaljulaid kirjutas laupäeval sotsiaalmeedias, et TAI kavandab süstlavahetuspunkti uueks asukohaks Põhja-Tallinnas Sitsi tänav 28 asuvat elumaja.

"Linnaosa seda ei toeta, sest tegemist on taaskord suure elumaja esimese korrusega. Arvata võib, et korduvad samad probleemid, mis olid Erika tänaval," märkis Kaljulaid oma postituses.

Raimond Kaljulaid ütles, et reedel võttis temaga ühendust Balti Manufaktuuri territooriumi arendaja, kes saatis mulle juuresoleva detailplaneeringu põhijoonise. Mais algab seal uue elamukvartali ehitus, paralleelselt millega on arendajal kohustus rajada lasteaed.

"Rajatav lasteaed jääb Sitsi tänava äärde ning täpselt üle tee planeeritavast süstlavahetuspunktist," kirjeldas Kaljulaid. "Kui me oleksime TAI plaanidest teadnud varem, oleksime ilmselt selle infokillu samuti varem üles leidnud ning Tervise Arengu Instituuti sellest informeerinud. Arvan, et seda on otsustamisel väga oluline arvestada. Loodan, et riik võtab seda arvesse ja sellega seoses loobub plaanist avada süstlavahetuspunkt Sitsi 28 majja."

Linnaosa vanem lubas, et Põhja-Tallinna valitsus on kõigele vaatamata siiski koostöölks riigiga avatud, et leida parem lahendus.

Kaljulaiul on esmaspäeval kavas kohtumine TAI esindajatega, et anda neile üle Sitsi asumi elanike poolt kogutud enam kui 1500 allkirja ja tutvustada detailplaneeringut.