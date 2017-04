"Rahva teenrid" SKA kolimisest: otsus julgustab riigiasutusi pealinna jääma

"Mida õpiti? Kui kõik hakkaksid vastu ajama ja ametnikud tõstma kisa, siis jääb kolimine ära. Hakkame kuulma, kuidas ei saa olla Pärnus Tartus ja ei kuskil mujal," ütles ERR-i ajakirjanik Mirko Ojakivi.

Sulev Vedler Eesti Ekspressist lisas, et poliitilisi jõude, kes SKA Narva kolimist toetasid oli igast valitsuserakonnast, kuid polnud ühtset parteipoliitilist toetust.

"Ainus inimene, kellele muutused meeldivad on imik, kellel puhtad mähkmed jalga pannakse," tõdes Evelyn Kaldoja Postimehest. Vastuseis pole tema sõnul ainus argument, vaid küsimus on vajaduses.

"Küsimus on ka selles, et suurel osal inimestel puudub arusaam regionaalpoliitikast. Kolimise kasuks toodud julgeolekuargumendid jätsid mulje, et seal Ida-Virumaal elavad saba ja sarvedega inimesed. Kas vaidlejad saavad ikka aru, et tegemist on Eestiga, mitte Lõuna-Korea ja Põhja-Korea vahelise puhveralaga?" sõnas Kaldoja.

Valitsuskabinet otsustas neljapäeval, et Narva luuakse sisekaitseakadeemia kolledž, mitte ei kolita sinna õppeasutuse peahoonet. Ühtlasi tähendab see samm, et akadeemia praegused õppekompleksid Tallinnas, Väike-Maarjas ja Paikusel säilivad.

Mirko Ojakivi sõnul meenutas otsus õpetaja Lauri sõnu Tootsile, et kui too kõike rehkendust ei jõua, siis tehku pool. Ojakivi sõnul tundub, et Jüri Mõisal oli 15 aasta eest tuline õigus, kui ütles, et kõige efektiivsem ja mõistlikum on Tallinnas tegutseda.

Vedler nentis, et kahtlemata oleks SKA kolimisest võitnud Narva ettevõtjad. "Ärilised huvid, et kes saavad arandada ja ehitada, sellise huvi olemasolu on ju hea."

