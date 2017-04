Suurbritannia lubab Brexiti-kõnelustel Gibraltari huve kaitsta

Suurbritannia püüab Gibraltarile kinnitada, et kaitseb Euroopa Liidust lahkumise kõnelustel oma Pürenee poolsaarel asuva territooriumi huve.

Välisminister Boris Johnson vestles reedel Gibraltari peaministri Fabian Picardoga ja kinnitas Londoni toetust, kuna Brüssel on andnud mõista, et Hispaania saab vetoõiguse Gibraltari tulevaste suhete üle EL-iga.

"Ühendkuningriik jääb Gibraltarit nagu ikka leppimatult ja kaljuna toetama," säutsus Johnson vestluse järel.

Gibraltari väitel püüab Hispaania Suurbritannia EL-ist lahkumist ära kasutada, et suruda läbi kõnelused territooriumi staatuse üle, mida on püütud 300 aastat brittidelt kätte saada.

Hispaania on teinud ettepaneku, et Gibraltaril lubataks jääda jagatud suveräänsuse hinnaga Euroopa Liitu, kuid sealsed elanikud on hääletanud 1967. ja 2002. aasta referendumil Suurbritannia koosseisu jäämise poolt.

EL: Hispaanial on Gibraltaril EL-i seaduste asjus kaasarääkimisõigus

Hispaanial on õigus öelda, kas pärast Brexitit sõlmitavad kokkulepped kehtivad ka Briti territooriumil Gibraltaril, mille pärast on London ja Madrid 300 aastat tülitsenud, seisab Euroopa Liidu juhistes.

"Pärast Ühendkuningriigi liidust lahkumist ei kehti ükski EL-i ja Ühendkuningriigi kokkulepe Gibraltari territooriumil ilma Hispaania Kuningriigi ja Ühendkuningriigi nõusolekuta," seisab Brexiti-kõneluste kavas, mida tutvustas reedel Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk.