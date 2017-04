Visioon: Tallinna mereääre avamine tooks 50 uut tänavat

Visiooni järgi viib linnast otse mere kaldale 50 uut tänavat, tänav iga saja meetri tagant, selgitas arhitektuuribüroo Kavakava arhitekt Indrek Peil "Aktuaalsele kaamerale".

Peili sõnul jääb kaasaegses tänavaruumis pool jalakäijatele ja kolmandik autodele. Ja kavandatavalt peatänavalt, Narva maanteelt, peab samuti mere äärde pääsema. Peili sõnul oleks väga uhke, kui ooperiteatri saaks ehitada Admiraliteedi basseini põhjakaldale, kuid omandiküsimused ei võimalda visiooni autoritel selle tulevast asukohta määrata, nemad võivad pakkuda vaid võimalikke asukohti. Ooperiteater oleks koos linnahalli, ja teiste oluliste ehitistega osa Tallinna geograafiast, mille ümber saaks rajada tavalist linna rääkis Peil.

"Iga kvartal võiks olla unikaalne ja erinev. Kui me näeme ette tänavaruumid, siis nende vahele tekib 70 kvartalit ja meil tekkis seal kilomeetrite viisi tänavaseina, kus kõik saab esimesed kaks korrust olla ärisid ja muud," rääkis Peil.

Mereäärsetel aladel on praegu palju parklaid või niisama tühermaad, kuhu inimestel ajaveetmiseks asja ei ole. Linnalabor pakkus sinna idee vahekasutusest.

"Kui seal praegu on selline mõttepaus, et veel me ei tea, mis seal toimub ja me ei tea, kuna see toimub, et siis selle aja jooksul võib seal teha midagi muud - kas seal toimuvad mingid sündmused, kas seal tehakse mingi ajutine ehitus, kus saab teha ka mingeid erinevaid tegevusi - kohvikud, töökojad, mis iganes aktiivsed tegevused. Ja selle kaudu saabki inimestele ruumi tutvustada ja õpetada, et siin on tore käia," rääkis Linnalabori arhitekt Elo Kiivet.

Elo Kiiveti sõnul võiks eraomaniku huvi olla see, et õpetada inimesi piirkonnas käima ja seda armastama. Kui piirkond on omaks võetud, on pärast lihtsam teha mis tahes projekti. Lisaks saab nii testida, millised ideed kohapeal töötavad, lisas ta. Et visiooniga edasi minna, peab selle heaks kiitma Tallinna volikogu.

Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd lisas soovib saada tuge mõttele, et linn peaks rohkem panustama mõne konkreetse linnapiirkonna kiiresse ja suunatud arendusse.

Volikogu otsustada on ka, kui palju linn on valmis mere ääre arengusse avalikku raha suunama.