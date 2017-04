Võrumaal peeti abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistlusi

Lõuna prefektuuri vabatahtlike koordinaator Rainer Rahasepp ütles "Aktuaalsele kaamerale", et abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistluste eesmärk on see, et abipolitseinikud saavad enda oskused ja kogemused proovile panna ja sisuliselt on tegemist suure koolitusega.

Koolitust on vaja, kuna abipolitseinike panus kui ka aktiivsus kasvab aasta-aastasse. Näiteks veetis Põlvamaal elav, nelja lapse isa Rudolf läinud aastal 678 tundi töö ja pere kõrvalt abipolitseinikuna.

"Ööpäevas on ju 24 tundi, oska need enda jaoks ära kasutada ja kui tsiteerida klassikuid, siis omaenda seljatagust saad valvata ainult sina ise, et sina ise oledki see, kes enda turvalisust tagab ja võib-olla siis ka kaaskodanike turvalisust," ütles Lõuna prefektuuri abipolitseinik Rudolf Tigasing

Oluline on ka tõik, et viimasel ajal tunnevad abipolitseiniku ameti vastu huvi just noored nagu näiteks 20-aastased Tauri ja Kristo, kes on abipolitseinikud olnud juba kaks aastat.

"Abipolitseinikuks läksime sellepärast, et oligi mõttesoov saada tulevikus politseiametnikeks ja leidsime, et abipolitseinikuks saamine on võimalus harjutada seda ametit natukene," lausus Lõuna prefektuuri abipolitseinik Tauri Marran.

Tänsel võistlusel osales kaheksa patrullipaari, kes olid kokku pandud erineva piirkonna abipolitseinikest, Just selline inimeste ristkasutus on tõstnud ka tervikuna Eestis abipolitseinike panust igapäeva turvalisusesse.

"See ongi just eriti äge ja tegelikult selline sidusust tekitav, et patrullpaarid ei ole tekkinud rühma põhiselt ehk siis maakonna põhiliselt vaid ongi see, et patrullpaari moodustab nii Põlva, kui ka Jõgevamaa abipolitseinik," lausus Rainer Rahasepp.