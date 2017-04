Ehho Moskvõ peatoimetaja: info saamise võimalusi jääb Venemaal üha vähemaks

Tallinnat külastanud Vene raadiojaama Ehho Moskvõ peatoimetaja Aleksei Venediktov ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et informatsiooni saamise võimalusi Venemaal jääb järjest vähemaks.

Aleksei Venediktov tuli Eestisse selleks, et osaleda laupäeval Tallinnas toimunud ühuskonnateemalisel konverentsil. Aga ta leidis aega ka kohtumistele Balti Meediakoolis.

"Eeskätt survestavad meid need seadused, mis piiravad meie võimalusi informatsiooni levitada. Informatsiooni saamise võimalusi Venemaal jääb järjest vähemaks. Aga me teeme seda, mis nende piiravate seaduste raames võimalik on," sõnas Venediktov.

Läinud pühapäeval toimusid paljudes vene linnades korruptsioonivastased meeleavaldused ning need on kasvatanud huvi peamise korruptsiooniga võitleja Aleksei Navalnõi vastu. Aga üleriigiliselt ei meedia ega poliitikud temast ei räägi.

Küsimusele, kas Navalnõi on Kremli projekt, vastas Venediktov, et ei ole, aga Navalnõi kasutatakse Kremli poolt ära.

"Navalnõi ei ole Kremli projekt. Aga mõned Kremli tegelased muidugi kasutavad teda, või pigem tema tegevuse tulemusi, et hirmutada üksteist," sõnas Venediktov.

Aleksei Venediktovi sõnul võivad Navalnõi tegevuse tulemused mõjutada jõudude vahekorda vene võimu sees.

"Igal juhul pärast presidendivalimisi vahetatakse valitsus. Ja tuleb uus peaminister. Kui rääkida neist võimu- või eliidiesindajatest, kes saaksid sellest kasu, siis on need härra Medvedjevi konkurendid võitluses peaministri ametikoha pärast," rääkis Venediktov.

Kes need olla võiksid, ei osanud Venediktov pakkuda ja ütles, et seda otsustab Vladimir Putin.

Tallinnas kohtus Aleksei Venediktov ka president Kaljulaidi ning endise välisministri ja presidendikandidaadi Marina Kaljurannaga.