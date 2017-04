Üliõpilased koguvad annetusi kallikarude jaoks. Need on mänguasjad, mida politsei võiks anda lastele, kes on liiklusõnnestustes kannatada saanud või perevägivalda kogenud. Eestis toimub lastega aastas üle tuhande õnnetuse, lisaks kogevad lapsed sündmusi, mida nad nägema ei peaks. Hollandi ja Austraalia eeskujul koguvad Eesti tudengid raha lohutuslelude hankimiseks Eesti lastele.

Lapsed vaatasid, millised mõmmikud neile kõige rohkem meeldivad. nimi "Kallikaru" on laste välja valitud, sest karuga seostus neil kõige rohkem kallistamine. See tumedam mängukaru meenutas näiteks ühele põnnile oma karva tõttu roosi. Politsei ütleb, et neil oleks aegajalt oma töös mänguasju tarvis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Neid olukordi on meie töös ette tulnud, et enamus olukordi on seotud peretülidega, et oleme pidanud ühe vanema toimetama politseijaoskonda, teise saatma kiirabiga haiglasse. Lapsed on jäänud omapead, et nendega nagu paremat kontakti saada ja nendega edasitegelemiseks, ma arvan, et kallikarud oleks meid võib-olla rohkem aidanud," rääkis Põhja Prefektuuri Lääne-Harju välijuht Allar Lohu.

Karusid ei saa koguda annetustena. Eesti seaduste järgi peavad mänguasjad olema lastele ohutud. Isegi, kui kellegi kodus aastaid elanud mänguasi pole seal laste elu ohustanud, ei kõlba see politseile kingituseks. Õnneks leidus Rootsi ettevõte, kellelt mõmmikuid tellida saab.

"Need praegused karud tulevad Rootsist. Me leidsime endale hea koostööpartneri - nad annavad meile need karud tootjapoolse omahinnaga mingit kasumit meilt küsimata," lausus MTÜ Traumamõmmik esindaja Kaur Vahtrik.

Nädalaga on Hooandja Kallikaru keskkonnas juba annetatud kolmveerand vajalikust summast - 7000 eurost, et Lastekaitsepäevaks, 28. aprilliks saada kokku 7000 eurot igasse Eesti patrullautosse kahe karu ostmiseks.