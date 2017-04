Londoni politsei vahistas meeleavaldustel 14 inimest

Võimud vahistasid 14 inimest eri rikkumiste eest protestidel, mis said alguse Trafalgari väljakult ja kandusid üle kõrvaltänavatele.

Kesklinna kogunesid meeleavaldusele rühmituste Britain First (Suurbritannia esmajärjekorras) ja English Defense League (Inglise Kaitseliiga) liikmed. Korraldajate sõnul olid demonstratsioonid ajendatud 22. märtsi terrorirünnakust parlamendihoone lähedal.

"Me seisame koos ja näitame, et me ei kummardu kunagi terroristide ja terrorismi ees ega karda neid," teatas EDL Facebooki-postituses.

Paremäärmuslastele korraldas vastudemonstratsiooni ühendus Unite Against Fascism (Ühinege Fašismi Vastu).

Islamiusku pöördunud Khalid Masood sõitis 22. märtsil Londonis Briti parlamendihoone lähistel asuval sillal rahva sekka ja pussitas seejärel parlamendihoone territooriumil surmavalt politseinikku, mille järel korrakaitsjad ta maha lasid. Ühtekokku sai terrorirünnakus surma neli inimest.

Äärmusrühmitus Islamiriik (IS) teatas hiljem, et rünnaku pani toime rühmituse "sõdur".

Tegemist oli rängima terrorirünnakuga Suurbritannias alates 2005. aasta juuli pommiplahvatustest, milles hukkus 52 inimest.