Fotod: Colombias on äkktulvad ja mudavoolud nõudnud 112 inimelu

Colombia lõunaosas on äkktulvades ja mudavooludes surma saanud 112 inimest, vigastatuid on 180 ja ligi 200 inimest on kadunud, teatasid võimud.

Äkktulv ja mudavoolud tabasid Ecuadori piiri ääres asuvat Mocoa linna, tappes inimesi une pealt ja hävitades maju, sildu, sõidukeid ja puid. Tulva vallandasid päevi kestnud paduvihmade tõttu üle kallaste tõusnud Mocoa jõgi ja selle lisajõed.

Colombia riikliku katastroofiagentuuri esindaja Carlos Iván Márquez ütles, et jõed tõusid üle kallaste kesköö paiku ja sellele järgnes mudalaviin, mis tabas pahaaimamatuid elanikke ootamatult laupäeva esimestel tundidel.

"Saame teatada 112 surnust ja 180 vigastatust," ütles Punase Risti päästeametnik Cesar Urena uudisteagentuurile AFP, hoiatades ohvrite arvu tõusu eest, sest ligi 200 inimest on endiselt kadunud.

Urena sõnul tõuseb ohvrite arv kiiresti, sest tegemist on "suuremahulise katastroofiga".

Putumayo departemangu kuberner Sorrel Aroco nimetas juhtunut piirkonna jaoks "seninägematuks tragöödiaks".

"Sajad perekonnad on endiselt kadunud ning terved linnajaod on minema pühitud," ütles Aroco raadiojaamale W Radio.

President Juan Manuel Santos on lubanud Putumayosse sõita, et isiklikult päästetöid juhtida. Ta lubas, et valitsus tagab tragöödia ohvrite abistamise.

"Ma sain just kinnituse, et surma on saanud 112 inimest ja me ei tea veel, kui palju see võib kasvada," ütles Santos.