Serbias toimuvad presidendivalimised

Serbias on pühapäeval presidendivalimised, riigipeaks kandideerib ka peaminister Aleksandar Vučić, keda opositsioon süüdistab autoritaarsetes pürgimustes.

Vučić (47) loodab saada üle 50 protsendi häältest, mis annaks talle võidu esimeses voorus ja viieaastase mandaadi.

Arvamusküsitluste põhjal ei tohiks tal võitmisega raskusi olla, sest opositsioon on lõhenenud. Kui peaminister aga otsevõiduks vajalikku enamust ei saa, viiakse 6. aprillil läbi teine voor.

Presidendi ametikoht on olnud Serbias viimastel aastatel suuresti tseremoniaalne, kuid analüütikute hinnangul kujuneb positsioon Vučići käes märksa mõjukamaks.

Peaministrina võib 2014. aastal ametisse asunud Vučić kiidelda majanduskasvuga, mis eelmise aastal ulatus 2,8 protsendini, ja riigi rahaasjades korra saavutamisega.

Siiski teenib keskmine serblane 330 eurot kuus ja tööpuudus on üle 15 protsendi.

Opositsioon ei suutnud Vučićile ühises vastaskandidaadis kokku leppida, nii on peaministril esimeses voorus arvukalt vastaseid.

Opositsiooni esindab 10 kandidaati, teiste hulgas endine õigusvahemees Saša Janković, eksvälisminister Vuk Jeremić ja marurahvuslane Vojislav Šešelj.

Valimiskampaaniasse on elevust toonud Borati-stiilis esinev ulmeliste lubadustega Luka Maksimović, kes kasutab väljamõeldud nime Ljubiša Preletačević ja hüüdnime Beli (Valge). Mõne analüütiku arvates võib ta koguni teiseks tulla.

Opositsioonikandidaadid esitavad valimisi kui referendumit Vučići üle, keda nad süüdistavad katsetes võimu enda kätte koondada.

Opositsioon kardab ka valimispettusi, eriti Kosovos, kus elab umbes 120 000 serblast.

Valimisõigus on 6,7 miljonil inimesel ja hääletamiseks on neil aega kella 20.00-ni (21.00 Eesti aja järgi). Esimesi tulemusi on oodatab südaöö paiku.