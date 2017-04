Tallinna jõudnud parvlaev Tiiu asub Hiiumaa ja mandri liinile nädala pärast

Türgist kolm nädalat ja üks päev teel olnud parvlaev Tiiu jõudis pühapäeval Tallinna Vanasadamasse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tegelikult pidi samal ajal kohale jõudma ka Poolas ehitatud Piret, kuid nii siiski ei läinud.

"Kange soov ja tahtmine oli merenduse ajalugu teha - Eestis ei ole enne sellist asja olnud, et kaks uut laeva korraga sisse tuleks. Aga kojutuleku ettevalmistused Poolas natuke viibisid ja laev alustas laupäeva õhtul koduteed. Ma arvan, et Piret on esmaspäeva hommikul siin kai ääres," rääkis TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padar.

Tiiu tegi neljast uuest parvlaevast kiireima sõidu, saavutades 18,2 sõlme.

Uus parvlaev võtab pardale 700 reisijat ning 150 autot. Laev tuleb sisustada, ristida ning nädala pärast peaks Tiiu juba käigus olema.

"Loodame, et saame kiiresti seadmed külge ja juba järgmise nädala lõpus saame hiidlastele ristimise korraldada ja siis juba 9. liinile panna," loodab Padar.

Tiiu kapten Guldar Kivro veetis üheksa kuud Türgis laevatehases ning jälgis parvlaeva ehitamist. Tiiu ei peaks jõudu proovima kõrgema lainega kui 2,5 meetrit ning murrab kuni 80 sentimeetri paksust jääd. Kapten usub, et laev saab jõu poolest võitu ka paksemast jääst.

Teel Eestisse saadi ka veidi lainet tunda ning jäädi ilma mõnest kööginõust.

"Ühel ööl saime natuke korralikumat tormi, aga neljameetrise külglainega on veel väga mugav selle laevaga sõita," kinnitas Kivro.

Padar ütles, eteelmised kaks parvlaeva pole siiani muresid valmistanud. Liftiga oli probleeme ja 20-kraadise pakasega külmus üks välistoru, kuid suuri muresid pole olnud.