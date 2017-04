"Olukorrast riigis": pagulaste tugiisikupoliitika lonkab

Lobjaka sõnul peaksid kuue kuuga Eestisse saabunud pagulased olema iseseisvad ehk see on meie tänase tugiisikupoliitika keskne sammas.

"Perekond, kes on saabunud Mosulist üle Kreeka Eestisse, kuus kuud kerid edasi ja me kujutame ette, et nad on integreerunud Eesti ühiskonda? Kas see on tõsiselt võetav lähtekoht?" püstitas Lobjakas küsimuse.

"Keeleoskus, tavad, unustame ära siin kombed, tööturule pääsemine jne. Kui see on tõesti meie tänase tugiisikupoliitika keskne printsiip, siis selle tugiisikupoliitikaga on midagi väga valesti. See toodab ju siia mitteintegreerunud pagulasi, kes kuue kuu pärast lihtsalt lastakse Eesti peale lahti ja kui nad ära ei sure, siis nad saavad hakkama nii nagu nad oskavad. See ei saa ju mitte mingil juhul olla meie pagulaspoliitika eesmärk," arvas Lobjakas.

Karnau sõnul tundub talle, et riigi tugiisikupoliitika eesmärk on tekitada olukord, kus pagulased tunneksid, et nad ei ole siia oodatud ja loota, et vaenuliku suhtumise tagajärjel nad võimalikult kiiresti siit riigist lahkuksid.

Lobjaka sõnul on antud juhul vähemalt Haapsalus olemas ajakirjanduslikult ja ka muidu nähtav resultaat tugiisiku tööde tasandil.

"Need pagulased ise on rahul ja ma ei näe paremat kriteeriumi, kui küsida pagulaselt, kas ta on oma tugiisikuga rahul või mitte," ütles Lobjakas.

Karnau nentis, et eelmisel aastal kui sotsiaalministeerium otsis pagulastele tugiisikuteenuse pakkujat, siis osales kaks ühingut ja poole sellest hankest võitis Johannes Mihkelsoni keskus.

"Tegemist on SDE tütarühinguga ehk ettevõtmisega, mis on täiesti sotsiaaldemokraatide kontrolli all," ütles Karnau.

Lobjakas tõdes, et Eestis ei ole erakonda, mis võimaluse korral ei juhiks enda hankeid erakonnakaaslastele. "Meil on siin EKRE näide, juba veerand sajandit IRL-i näide, rääkimata Reformierakonnast jne," nentis Lobjakas.