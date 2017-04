Samost: järgnevatel kuudel saab IRL-is näha dramaatilist sisevõitlust

Rummi sõnul läheb IRL-i esimees Margus Tsahkna tegema väikest siserevolutsiooni, murdma erakonna senist juhtimissüsteemi, mis tugineb suuresti süsteemil, mis võimaldab erakonnasiseste häältega manipuleerida ning Siim Kiisler ja tema taga olevad Ken-Marti Vaher ja Urmas Reinsalu tahavad säilitada senist süsteemi, kuid vahetada välja erakonna esimehe ja teha seda paar kuud enne kohalikke valimisi.

"Margus Tsahknal on kahekäiguline plaan - kõigepealt muudame valimissüsteemi - teeme selle ausamaks ja paremini läbinähtavaks ja siis pärast kohalikke valimisi teeme esimehe ja juhatuse uued valimised," rääkis Rumm.

Samosti sõnul on IRL-is toimuva taustal omapärane olukord, kus Margus Tsahkna on valitud erakonna suurkogul erakonna liikmete poolt, aga samas valitud juhatus on sellise koosseisuga, mida Margus Tsahkna erakonna esimehena ei kontrolli.

"Ma arvan, et kindlasti IRL-is järgmiste kuude jooksul toimuv saab olema üks dramaatiliseimaid erakondade sisevõitlusi. Kui eristada kaht leeri - Margus Tsahkna kui esimees ja teiselt poolt Urmas Reinsalu, Ken-Marti Vaher, Siim Kiisler, siis nad on tegelikult erakonnale pannud täpselt sama diagnoosi, kuid nende lahendusteed on mõnevõrra, et mitte öelda väga erinevad," nentis Samost.

Rummi sõnul on ühelt poolt doktor Tsahkna ja teiselt poolt doktor Reinsalu. "Üks siis pakub sellist aktiivravi ja teine üritab patsienti niisama koomast välja tuua," arvas Rumm.

"Mõlemad ikka näevad ette sellist aktiivravi, sest sellist doktorit, kes tuleks ja ütleks IRL-i kohta, et seal võib olla aitaks kergest mudavannist - see on kindlasti rängalt eksinud," arvas Samost.

Samosti sõnul võib Margus Tsahknale ette heita seda, et kui ta erakonna esimeheks sai ja tal oli võimaluste aken, siis ta ei kasutanud seda ära.

"Ja ka siis, kui tal oli teine võimaluste aken, kui ta oli Urmas Reinsalu kaasabil pidanud väga edakaid koalitsiooniläbirääkimisi - ka siis ei suutnud ta võimaluste akent muutusteks erakonnas ära kasutada.

Nüüd on tal jäänud väga dramaatiline võimalus panna kõik ühele kaardile ja sisuliselt küsida endale kogu erakonna toetust, küsida erakonna volikogu toetust ja eks siis näeb, mis edasi saab," nentis Samost.

Rummu sõnul ütles Tsahkna ise selle kohta, et "ma vajutasin seda tuumanuppu, mis on minu, kui erakonna esimehe käes".

"Eelmises saates ma meenutasin, et tuumanuppu saab teatavasti kasutada ainult üks kord ja tuumanupu kasutamine võib pöörduda sinu enda vastu. Siin ongi tegemist klassikalise hea ja kurja võitlusega, mida me olem näinud viimase aasta jooksul Keskerakonnas, Refromierakonnas, kus avalikkuse hinnangul on hea võitnud kurja," leidis Rumm.

Rumm märkis, et kui Margus Tsahknal õnnestub soovitud muutused läbi viia, siis suur osa erakonnast ja IRL-i võimalikest valijatest tõlgendab seda hea võiduna ja võib erakonna toetust suurendada.

"Teistpidi - kui see nüüd läbi kukub, siis ma arvan, et IRL on väga täbaras seisus, sest erakonna eest võtavad vastutuse inimesed, kel endal mingit liidripositsiooni välja pakkuda ei ole ja nagu ma aru saan, ei ole välja pakkuda ka uut poliitikat," arvas Rumm.

Samosti sõnul on antud juhul hea ja kurja võitlus päris halb võrdlus, sest pigem on seal tegemist lihtsalt erineva ajalooga tiibade vastuseisuga.

"Nad ei ole vastuseisu kunstlikult esile kutsunud ja tuleb loota, et sealt mingi lahendus tuleb," ütles Samost.