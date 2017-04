Sõerd: aktsiisitõusude ärajäämisel peab võimuliit loobuma lubadustest

Reformierakonna saadikud ootavad esmaspäevases arupärimises rahandusminister Sven Sesterilt selgitusi, kas riigieelarve katteallikate äralangemisel on valitsusliidul plaanis kehtestada veel uusi makse, on oodata eelarvedefitsiiti või loobutakse juba lubatust.

"Küsime homme IRL-i rahandusministrilt, kas valitsusel on plaan, kuidas asendada õiguskantsleri poolt põhiseadusvastaseks kuulutatud alkoholiaktsiisi tõusu ärajäämisel riigieelarvesse laekumata jääv aktsiisitulu. Riigi eelarvestrateegia läbirääkimised peaksid olema lõpusirgel, kuid seni pole Sester teatanud muust kui taaskord uue maksu, automaksu kehtestamisest," ütles arupärimise algataja, riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd.

Endine rahandusminister Sõerd märkis, et õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on lahja alkoholi aktsiisitõus 2017. ja 2018. aastal põhiseadusevastane ning palub riigikohtul tunnistada tühiseks tulumaksuseaduse muudatused, millega tõsteti ennaktempos alkoholiaktsiise.

"Riik saab tähtajalistest lubadustest taganeda üksnes erandlikel asjaoludel, näiteks ränga majanduskriisi puhul. Alkoholiaktsiisi täiendaval tõstmisel sellist olukorda polnud. Õigusriik peab austama juba antud lubadusi ja seadusemuudatust ei saa vastu võtta põhiseadust rikkudes," rõhutas Sõerd.

Sõerd avaldas lootust, et riigikohtu otsus tuleb enne 1. juulit, kui aktsiisitõusud peaksid jõustuma.

"Eelkõige tahamegi teada, millised on valitsuse plaanid erinevateks arenguteks. Loomulikult ei taha me kuulda uutest maksutõusudest, pigem ootame plaane selle kohta, millistest koalitsioonileppe kuluplaanidest on valitsusliit valmis loobuma," ütles Sõerd.

Sõerdi sõnul näib, et valitsusel pole plaani riigieelarve katteallikate leidmiseks olukorras, kus ka gaasiaktsiisi täiendav tõstmine seadustati aasta halvimaks seaduseks valitud maksude kobareelnõuga.

"Õiguskantsler kaalub maagaasi aktsiisimäärade järk-järgulise tõstmise vaidlustamist, sest maksutõus on fikseeritud aastani 2020. Enamgi veel, raskete kütteõlide müüja on samuti palunud õiguskantsleril kontrollida mullu vastu võetud aktsiisiseaduse põhiseaduslikkust, kuna seadus annab eelise põlevkiviõlile," lisas ta.