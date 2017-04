Teeme Ära talgupäevadele on kirja pandud 647 talgut

Mai alguses peetavale Teeme Ära talgupäevale on pühapäevase seisuga registreerunud 647 talgut.

Talgute kirjapanek algas 15. märtsil ja on endiselt minemas väga hea hooga, ütles BNS-ile Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür.

Eelmisel aastal oli märtsi lõpuks kirja pandud 500 talgut ja 2015. aastal 344 talgut.

"Rõõm on näha, et juba on lisandumas ka talguid, kus panustatakse kogukonna turvalisuse heaks, kas siis vabatahtlike päästjate või teiste aktiivsete eestimaalaste eestvõttel," sõnas Tüür.

"Ühe uuendusena jõuabki tänavu igasse talgupaika kodukandi ohtude hindamise abivahend, mille abil saab muude talgutööde kõrval planeerida ka seda, kuidas loodusõnnetusteks paremini valmis olla – näiteks üleujutuseks või tormiga kaasnevaks elektrikatkestuseks," lisas ta.

6. mail peetava talgupäeva üks märksõna on valmisolek looduse vingerpussideks ning võimalikeks loodusõnnetusteks. Teine märksõna ka valmistumine Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ja lipuehtesse seadmiseks, samuti laululavade ja tantsuplatside korrastamine üle Eesti.