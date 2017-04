Reoveesettest tekkiva kompostmulla kasutamine läheb peagi lihtsamaks

Veepuhastusjaamades tekkivat kompostmulda saab varsti kasutada ilma suure bürokraatliku asjaajamiseta, sest Eesti on esimene Põhjamaa riik, kus on välja töötatud reoveesette normid ja kui sete neile vastab, võib seda kasutada komposti algmaterjalina. Järjest suurem probleem nii reovees kui ka reoveesettes on aga ravimijäägid, mida korraliku kompostimisega saab tunduvalt vähendada.

Tallinna Vee Paljassaare veepuhastusjaamast käib läbi 45 protsenti kogu Eestis tekkivast olme- ja tööstusreoveest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mehhaaniline puhasti näitab hästi, miks ei ole toidujäätmete koht WC-potis. Eriti loodusvaenulik on tualetist alla lasta vanu ravimeid.

TTÜ doktorant Egge Haiba on uurinud antibiootikumide ja antibakteriaalsete ühendite sisaldust Eesti reoveesetetes ja neist tehtud kompostis.

"Tulemused näitasid seda, et komposteerumise protsessis nad ikkagi lagunesid. Poole aasta jooksul oli metaankääritatud settes protsess parem ja seega võib eeldada, et mida pikem komposteerumise ajaprotsess on, seda paremini need ka ära lagunevad," selgitas Haiba.

Paljassaares läheb keskmiselt kolm nädalat aega, enne kui läbi erinevate basseinide, puhastavate bakterite ja kääritustanki jõuab kompostimisväljakule viimane osa mustast veest.

Mõne kuu pärast peaks jõustuma määrus, mis lubab kõikide nõuete täitmisel ja akrediteeritud sertifitseerimiskeskusest saadud loaga, et toode on ohutu, müüa Paljassaares tehtavat kompostmulda. Siiani pidi selle kasutamiseks läbima bürokraatliku kadalipu.

"Sellised määrused, mis annavad võimaluse saada jäätmetest toode, on alati vabatahtlikud. Ettevõte võib jätkata samamoodi nagu praegu ehk tal on jäätmed ja ta annab need üle sellele, kellel on selle jaoks luba, või ta teeb investeeringud, jälgib hoolega oma protsesse ja saab turustada tootena," ütles keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik Pille Aarma.

Paljud riigid kasutavad reoveesetet jäätmekütusena, kuid Iru jäätmepõletustehases nii teha ei saa.

Eesti Vee-ettevõtete Liidu juht Vahur Tarkmees ütles, et sellise komposti näol on sisuliselt tegemist fosforväetisega.

"Praegu kasutatakse ära keskmiselt 85 protsenti, enamik sellest - üle 50 protsendi - n-ö rekultiveeritakse haljastuses, taastatakse karjääre. Põllumajanduses kasutatakse vähe, umbes 15 protsenti, aga see võiks hoopis suurem protsent olla," rääkis Tarkmees.

Reoveesetete määrus peab enne kehtima hakkamist läbima kooskõlastusringi Euroopa Komisjonis.