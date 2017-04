Otepää soovib Pihkva ja Veliki Novgorodiga tihedamat koostööd

Eesti turistide külaskäigud Veliki Novgorodi ja Pihkvasse on sagenenud, venelased omakorda käivad tihti Lõuna-Eestis. Otepääl peetud vene köögi ja muusika õhtul tõdeti, et bürokraatlikke tõkkeid on suvise turismihooaja eel jäänud vähemaks - viisat ei pea kaua ootama ja paremaks on muutunud Venemaa teed.

Veliki Novgorodi restorani Rossija peakokk Natalja Lifanova valmistas Otepääl koos kohalike kolleegidega novgorodi köögi mitmekäigulist õhtusööki. Ahju pandi sealse legendi järgi tehtud Buslai rullid ja potis kees traditsiooniline kapsasupp, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eestlased on Veliki Novgorodi gurmeefestivalil juba osalenud. "Nende retseptide järgi teeme toitu pidupäevadel, et oma lähedasi üllatada, ja ka restoranis," ütles Lifanova.

Ansambel Malahhiit tõi Venemaalt Otepääle folgi tänapäevasemas võtmes.

Otepää kutsus Pihkva ja Veliki Novgorodi rahva Eestisse, sest soovib tihedamat koostööd valdkondades, mis on mõlemal pool piiri kasulikud - turism, sport ja kultuur. Pihkva aselinnapea Igor Sirotin on Eestis nii sage külaline, et saab juba ka eesti keelest aru.

"Teeme koostööd peaaegu kogu Lõuna-Eestiga, eelkõige linnadega. Tartuga oleme sõpruslinnad," ütles Sirotin.

"Siit 140 kilomeetri kaugusel Pihkvas on 200 000 inimest. Natuke edasi on Novgorod. Otepää jaoks on need kõik potentsiaalsed külalised ja turistid," rääkis Otepää vallavanem Kalev Laul.

Eesti ja Venemaa turismivahetust mõjutab rubla ja euro kurss. Eelmisel aastal oli eestlastel odavam Venemaad külastada, nüüd on rubla väärtus tõusnud ja Eesti hinnad muutunud neile taskukohasemaks.

"Viimastel aastatel on Eestist saabuvate külaliste arv Veliki Novgorodis hüppeliselt kasvanud. Küllap aitab sellele kaasa ka fakt, et meie teed tehti korda," selgitas Veliki Novgorodi turismiinfokeskuse töötaja Andrei Vassiljev.

Pihkva valmistub ülejärgmisel aastal toimuvateks rahvusvahelisteks hansapäevadeks. Linnajuhtide kinnitusel on ka eestlased väga oodatud.