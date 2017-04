Uue nädala esimene pool on kuiv, teine pool sajune

Uue nädala esimene pool on kuivem, teine pool toob aga vähest vihma.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab enamasti vihma ja paiguti tekib udu. Tuul pöördub läänest loodesse, puhudes 3 kuni 8 meetrit sekundis. Termomeetrinäidud on +1 kraadist +5 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on enamasti pilves ilm, kohati võib veidi sadada, paiguti on udu. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 ja +4 kraadi vahel.

Päeval on pilves selgimistega ja peamiselt sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on oodata 4 kuni 9 kraadi.

Ka teisipäev tuleb sajuta ning sisemaal võivad termomeetrinäidud kerkida +15 kraadini.

Kolmapäevast alates on ilm veidi jahedam, keskmiselt on sooja oodata 5 kraadi ringis, kuid Kagu-Eestis võib tulla ka kuni 11 kraadi sooja. Mitmel pool sajab vähest vihma.

Ka neljapäeval sajab mitmel pool vähest vihma ja lörtsi, õhtu poole aga sajuvõimalus väheneb. Õhutemperatuur jääb +3 ja +9 kraadi vahele.

Reedel on pilves selgimistega ilm, paiguti sajab natuke vihma ja õhusooja on 7 kraadi ümber.