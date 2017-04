Kiisler teeb ettepaneku IRL-ile uus juht valida

Postimees kirjutab, et Kiisleri hinnangul oleks veider, kui suurkogu uut juhtkonda ei vali.

"Kui suurkogu niikuinii koguneb, siis on väga keeruline liikmetele seletada, et põhikirjajärgsed kaks juhtimisaastat on küll peaaegu täis, aga me uusi juhte ei vali," nentis Kiisler.

IRL-i esimees Margus Tsahkna teatas juba kahe nädala eest, et teeb ettepaneku kutsuda kokku erakorraline suurkogu, mis muudaks erakonna põhikirja.

Tema hinnangul peaks enne korralisi juhivalimisi muutma põhikirja ja juhtimise ümber korraldama, et vähendada valimistulemustega manipuleerimist ning juhtorganid võiks sel juhul valida järgmisel suurkogul, kui muudatused on jõustunud.