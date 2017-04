Nordecon tahab Eesti Teed hangetel alapakkumiste tõttu kohtusse kaevata

Taristoni juhatuse esimees Kaspar Kaldjärv ütles Postimehele, et riik annab oma aktsiaseltsile Eesti Teed põhjendamatut riigiabi ning teeb varasemate sisetehingute abil riigihangetel räigeid alapakkumisi.

"Me kaebame tõenäoliselt üheaegselt nii Eesti kohtutesse kui ka Euroopa Kohtusse," kinnitas ta.

Majandusminister Kadri Simsoni sõnul on aga Eesti Teed viimasest seitsmest hooldehankest võitnud vaid kolm, mistõttu on alapakkumistest keeruline rääkida.

"Samuti on mulle kinnitatud, et nii sisetehingu kui ka niinimetatud vaba turu tingimustes ei ole AS-i Eesti Teed majandustegevuses turgu moonutavat mõju täheldatud," märkis Simson.

Teedevalitsuse baasil moodustati 2008. aastal äriühingud AS Virumaa Teed, AS Saaremaa Teed, AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, mille kõigi aktsiate valitsejaks oli majandusministeerium ning nende ettevõtete ühendamisel asutati 2012. aastal AS Eesti Teed, et tagada riigimaanteede hooldus neis maakondades.

Valitsus on otsustanud lõpetada Eesti Teede senised teedehoolduse siselepingud ja Eesti Teed erastada.