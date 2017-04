Tartu lennujaam suudab peatselt ka hilisel tunnil lende vastu võtta

Tallinna lennujaam alustab teisipäevast rajakatte vahetust ning iga nädala neljal ööl on lennurada suletud. Graafikus püsivaid lende remont ei mõjuta, kuid erinevalt mulluse remondi ajast ei saa hilinejaid Tallinnas enam vastu võtta ning sellega seoses pikeneb Tartu lennujaama tööaeg.

"Vastu tulles mõningatele soovidele me täiendasime mehitatust - meil on rohkem inimesi peal, kes seda teevad. See ei tähenda, et lennugraafik muutuks," selgitas Tallinna lennujaama korporatiivkommunikatsiooni ja äriarenduse juht Priit Koff ERRile.

"Koffi sõnul ei hakata ühtki lendu spetsiaalselt Tartusse suunama - otsus, kas maanduda Riias, Helsingis või Tartus, on puhtalt piloodi teha."

"Reisijate ja Tartu inimeste jaoks ei ole seal tegelikult mitte mingisugust tähtsust. Selle asja mõte on, et suudame seal tagada lennukite vastuvõtmise ka öistel aegadel," lisas ta.

Samuti rõhutas lennujaama esindaja, et Tartu ei ole varu-, vaid alternatiivlennuväli. "Varulennuväli tähendaks, et kui Tallinnas oleks kõik kinni, siis ta suunataks automaatselt Tartusse. Aga kui ta on alternatiivlennuväli, siis ta on üks alternatiividest Riia ja Helsingi kõrval," märkis ta.

Eelmise aasta rekonstrueerimise käigus pikendati lennurada 3480 meetrini. Tänavu on suurima ehitusprojektina kavas välja vahetada kogu lennuraja pealiskate, sest viimasest asfalteerimisest on möödas üle 20 aasta, ning lähenemistulede süsteem.

Lennurada on remondi ajal suletud esmaspäeva öösel vastu teisipäeva, kolmapäeva öösel vastu neljapäeva, neljapäeva öösel vastu reedet ning laupäeva öösel vastu pühapäeva. Rada on sel perioodil lühendatud 2330 meetrini.