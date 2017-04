Konkurentsiamet analüüsib kinnisvarafirmade protestikäitumist

Konkurentsiamet algatas analüüsi, et hinnata, kas laupäevast kokkuleppeliselt ühest kinnisvaraportaalist oma kuulutused ära korjanud kinnisvarabüroode tegevust võiks käsitleda kartellikokkuleppena.

11 kinnisvarabürood panid märtsi lõpus seljad kokku ja teatasid, et keelduvad oma kuulutusi alates aprillist kinnisvaraportaalis KV.ee kuvamast, kuna neile ei meeldinud portaali otsus muuta hinnapoliitikat, mis tähendanuks suurematele büroodele mitmesaja protsendini ulatuvat hinnatõusu.

Hinnakokkulepped konkurentide vahel on äris keelatud, kuid kas ka kokkulepe boikoteerida on keelatud, asub konkurentsiamet nüüd vaagima.

"Saame hetkel öelda, et konkurentsiamet analüüsib olukorda ja ei ole praeguseks seisukohta kujundanud," teatas ameti välis- ja avalike suhete osakonna juhataja Maarja Uulits, selgitades, et seetõttu nad teemat praegu ka kommenteerida ei saa.

Kinnisvarabüroode otsus on vesi teiste kinnisvaraportaalide veskitele. Konkureeriva City24.ee asutajate seas on mitmed tuntud kinnisvarabürood: Rime, Arco Vara ja Uus Maa, lisaks SEB Pank. City24, ärinimega Kinnisvaraportaal AS kuulub Ilmar Kompusele OÜ 24 M2 kaudu.

KV.ee, mille tagant suur hulk kinnisvarabüroosid lahkus, kuulub juriidiliselt Margus Kährile, kes aga on 70 ettevõtte omanik, millest enamik on seotud Postimees Grupi suuromaniku Margus Linnamäega.