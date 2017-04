Trump: USA on valmis Põhja-Korea tuumaohu kõrvaldama ilma Hiina abita

USA president Donald Trump ütles Financial Timesile antud intervjuus, et kui Hiina ei soovi aidata, on Ühendriigid valmis Põhja-Korea tuumaohu ka iseseisvalt kõrvaldama.

Kui Hiina ei lahenda Põhja-Korea probleemi, siis teeb seda USA, lubas Trump BBC teatel.

Küsimusele, kas Trumpi hinnangul on USAl võimalik üksinda tegutsedes sellega hakkama saada, vastas president jaatavalt.

"Hiinal on Põhja-Koreale tugev mõju. Ja Hiina kas otsustab meid Põhja-Korea osas aidata või mitte. Kui nad otsustavad seda teha, on see Hiinale väga hea, aga kui nad seda ei tee, ei too see head mitte kellelegi," sõnas Trump.

Täpsemaid selgitusi Trump oma Põhja-Korea-suunaliste plaanide kohta ei andnud.

Ühendriigid kardavad, et Pyongyang suudab välja töötada pikamaaraketi, mis suudab tabada USA mandriosa.

Sel nädalal külastab USAd Hiina president Xi Jingping. Nad kohtuvad Trumpiga Floridas 6.-7. aprillil.