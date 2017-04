Eesti Meedia ühendas endaga seitse tütarfirmat

AS Kanal 2, AS Postimees Grupp, OÜ Raadio Elmar, AS Trio LSL, BNS Group OÜ, BNS Akadeemia OÜ, IT-ettevõtte White Wizard OÜ ja AS Eesti Meedia ühinemine jõustus esmaspäeval ning kõik eelnimetatud ettevõtete õigused ja kohustused läksid üle AS-le Eesti Meedia.

Eesti Meedia teatas veebruari alguses, et käivitab meediaäri konsolideerimise protsessi, mille käigus ühendatakse kõik Eesti Meedia Eestis asuvad meediaettevõtted.

Eesti Meedia tütarfirmana jätkab kuulutusteportaale opereeriv Allepal OÜ.