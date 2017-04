ERRi nõukogu eksperdiks pürgib 11 kandidaati

Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must rääkis ERRile, et kandidaatide nimekiri on lukus, kuid sooviavaldajate nimesid ei avalikustata.

Teisipäevasel komisjoni istungil vaadatakse Musta sõnul kõigepealt kõik avaldused ja motivatsioonikirjad üle ning siis langetatakse otsus, kuidas edasi menetleda.

"Oli mõte, et vähemalt proovida vaadata, kas on selget ja reljeefset vahet, et näiteks pooled kutsuda vestlusele ja pooled mitte kutsuda. Võib juhtuda nii, aga tegelikult reaalsed otsused tulevad homme, kui oleme selle paki üheskoos korralikult läbi käinud," sõnas ta.

Kultuurikomisjoni esimees märkis, et konkurss pole kindlasti läbi kukkunud, pigem on raskusi väga mitmete heade kandidaatide hulgast valiku tegemisega.

"Kultuurikomisjoni esimees märkis, et konkurss pole kindlasti läbi kukkunud, pigem on raskusi väga mitmete heade kandidaatide hulgast valiku tegemisega."

"Mingisugune väike kallutatus on selles mõttes, et on võimas meeste ülekaal. Loomulikult me ei lähtu sellest, et fanaatiliselt peab olema sooline võrdõiguslikkus, aga seda komisjoni liikmed tähele panid, et peaaegu kõik on meeskandidaadid. Aga naiste hulgas on üks hästi tugev," kirjeldas Must.

Ta lisas, et kuna otsitakse eksperte, võib probleem tekkida sellega, kuidas katta võrdselt erinevaid valdkondi, kui kandidaadid on rohkem ühele poole kaldu.

"Meil on õnneks aega terve aprill, aga ega me pidurdama kuskil ei hakka. See selgub ka homme, kuidas need sõelad jahvatavad, et leida head asjatundjad," vastas Must küsimusele, mis ajaks valik kavatsetakse teha.

Esimehe sõnul on sõlmitud kokkulepe, et poliitilisi valikuid ei tehta ning ta loodab, et sellest suudetakse jõuliselt kinni pidada.

ERRile teadaolevalt on kandidaatide hulgas Indrek Ibrus, Andres Jõesaar, Mart Raudsaar, Margus Allikmaa, Tiina Kaalep, Paavo Nõgene ja Rein Veidemann ning ka senised nõukogu liikmed Mart Luik ja Agu Uudelepp, kelle volitused 7. mail lõpevad. Rain Tamm, kelle volitused samuti otsa saavad, uuesti ei kandideeri.

Eksperdid soovitakse leida traditsioonilise meedia, digitaalse meedia, rahanduse ja ringhäälingu ühiskondliku rolli heade asjatundjate seast.

ERRi nõukogusse kuulub üks esindaja igast riigikogu fraktsioonist riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ja neli eksperti rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volituste tähtaeg on viis aastat.

ERRi nõukogu liikmed nimetab riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul.