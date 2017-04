London: Gibraltari tuleviku otsustavad vaid Gibraltari ja Briti rahvas

Johnson ütles enne Euroopa Liidu välisministrite kohtumist, et Gibraltari kuuluvus "ei muutu ega saa muutuda ilma Gibraltari ja Ühendkuningriigi inimeste selge toetuse ja nõusolekuta".

Hispaania välisminister Alfonso Dastis ütles pühapäeval usutluses ajalehele El Pais, et Madrid peaks saama Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumisel vetoõiguse Gibraltarit puudutavate kokkulepete suhtes.

Hispaania väljendas Briti poliitiku Gibraltari-avalduse üle üllatust

Hispaania väljendas esmaspäeval üllatust Londoni toonikasutuse üle Gibraltari tuleviku suhtes pärast seda, kui tooride endine juht Michael Howard võrdles vaidlust Falklandi konfliktiga.

Valitsevate konservatiivide endine liider Howard ütles pühapäeval, et kunagine peaminister Margaret Thatcher alustas pärast Argentina invasiooni Falklandile sõjategevust ning avaldas lootust, et praegune valitsusjuht Theresa May "ilmutab Gibraltari suhtes samasugust otsustavust".

Hispaania välisminister Alfonso Dastis ütles esmaspäeval, et säärased kommentaarid jahmatavad Madridi.

"Hispaania valitsus on pisut üllatunud Ühendkuningriigi tooni üle, kuna seni on see riik olnud tuntud oma flegmaatilisuse poolest," ütles Dastis. "Selles küsimuses on brittide flegmaatilisus silmatorkav oma puudumise poolest," lisas välisminister.

May ütles pühapäeval, et ei lubaks iial Gibraltarilt Londoni kontrolli alt libiseda. Välisminister Boris Johnson lisas omalt poolt, et Gibraltar "pole müügiks".