Leedu: Vene 24-tunni lahinguvalmidus saadab signaali

"See on signaal, et NATO ja Leedu peaksid olema konfliktiks valmis 24-48 tunni jooksul. See on signaal nii NATO planeerijatele kui ka meile," ütles Raimundas Karoblis pärast luureametite aastaraporti avaldamist parlamendis.

Leedu riiklik julgeolekuvalitsus ja kaitseministeeriumi teine uurimisosakond avaldasid esmaspäeval 2016. aasta ohuhinnangu, mille kohaselt on Venemaa suuteline alustama Baltimaade vastu lahingutegevust 24-48 tunni jooksul ning on viimasel ajal suurendanud sõjalist võimekust riigi läänealadel ja Kaliningradi oblastis.

"See on Venemaa sõjaliste ettevalmistuste aeg, need on Venemaa tehnilised ja organisatsioonilised võimekused ning me peame neile vastama riiklikul ja NATO tasandil," lisas minister.

"Rääkides konkreetsetest meetmetest on meil reageerimisjõud, mis rakendatakse viivitamatult. NATO on samuti teadlik NATO ettevalmistusaegadest, asjassepuutuvad kavad on paigas. Need ei pruugi olla nii kiired kui sooviksime, kuid NATO lisaüksused saabuksid."

Leedu luure avaldas iga-aastases raportis kuus suurimat julgeolekuohtu

Leedu luureametid avaldasid esmaspäeval iga-aastase raporti ohtudest riiklikule julgeolekule.

Dokumendis on välja toodud kuus suurimat julgeolekuohtu, milleks on Venemaa agressiivne välispoliitika, Valgevene sõltuvus Venemaast, energeetika ja majandus, Venemaa propaganda, Venemaa katsed õhutada etnilist vaenu ja terrorism.

Venemaa kavatseb oma agressiivset välispoliitikat jätkata, eesmärgiga õõnestada lääneriikide ühtsust ning juhtida elanikkonna tähelepanu kõrvale Venemaa majandus- ja sotsiaalprobleemidest. Võim on jätkuvalt president Vladimir Putini käes, mistõttu on raskem ennustada Venemaa välispoliitilist käitumist. Venemaa jätkab aktiivselt luuramist ja küberrünnakute sooritamist, öeldakse raportis.

Venemaa tahab kinnistada oma mõjuvõimu Valgevene üle ning Moskva poliitika Minski suunal muutub jäigemaks. Sõjalise mõjuvõimu tõttu ei saa välistada provokatsioone septembris toimuvatel Vene-Valgevene sõjaõppuse Zapad 2017 raames. Valgevene jätkab Leedu korrakaitse ja kaitseametite töötajate värbamist, lisati dokumendis.

Leedu suunas lähtub oht ka Valgevenesse rajatavast Astravetsi tuumajaamast ning katsetest taastada Venemaa Kaliningradi oblastis Balti tuumajaamaprojekt. Lisaks üritab Vene energiafirma Gazprom kaitsta oma turuosa ning Venemaa kavatseb kärpida kaupade liikumist läbi Baltimaade, kirjutatakse raportis.

Venemaa tahab propaganda kaudu õõnestada toetust Leedu kaitsele ja NATO üksuste paigutamisele Leetu ning diskrediteerida Leedu ajalugu ja energiapoliitikat. Sel eesmärgil suurendab Venemaa leedukeelseid tegevusi veebiportaalides ja sotsiaalvõrgustikes.

Venemaa kavatseb jätkuvalt proovida suurendada etnilist vaenu. Venemeelsed jõud üritavad koonduda läänevastaste väärtuste vallas, kuid nende mõjuvõim Leedu poliitika üle ilmselt ei suurene, öeldakse dokumendis.

Terrorioht Leedus püsib madal lühi- ja keskpikas vaates, kuid Leedust võib saada terroristidele transiitriik. Riske võib suurendada välismaalastest islamiusuliste katsed mõjutada Leedus elavate moslemite usulist elu.

Luure: Venemaa üritab suurendada mõju Leedu tatarlaste seas

Venemaa üritab suurendada oma mõju Leedu tatarlaste kogukonna seas ning kasutada ära erimeelsusi Leedu poolakate õiguste üle, märkisid Leedu luureasutused esmaspäeval avaldatud raportis ohtudest riiklikule julgeolekule.

Raporti kohaselt on Venemaa huvitatud, et tatarlaste kogukondi välisriikides esindaksid inimesed, kes toetavad Krimmi annekteerimist Venemaa poolt.

"Venemaa on üritanud viimastel aastatel suurendada oma mõju Leedu tatarlaste kogukonnas," märgitakse Leedu riikliku julgeolekuameti ja kaitseministeeriumi teise uurimisosakonna raportis. "Ette valmistatakse algatusi Leedu tatarlaste praeguste juhtide mõju õõnestamiseks ja uute alternatiivsete tatarlaste organisatsioonide loomiseks."

Luureasutuste andmetel üritab Venemaa ära kasutada ka Leedu idaosas elavaid poolakaid, Vene diplomaadid on "korduvalt rõhutanud Leedu venelaste ja poolakate õiguste rikkumist".

Leedu hoiatas provokatsioonide eest Vene-Valgevene õppuse Zapad ajal

Leedu luure hoiatas esmaspäeval võimalike provokatsioonide eest septembris Leedu piiri lähedal korraldatavate Venemaa-Valgevene õppuse Zapad 2017 käigus, ning märkis, et õppuse stsenaarium sisaldab relvakonflikti NATO-ga.

"Õppuste Zapad 2017 ajal ei saa välistada Venemaa mõjuhoobasid Valgevenele ning provokatsioonide võimalust piiril Leedu ja Poolaga," märgitakse riikliku julgeolekuteenistuse (VSD) ja kaitseministeeriumi teise uurimisosakonna aastaraportis.

Raporti kohaselt on Venemaa agressiivne välispoliitika, sõjalise võimekuse aktiivne koondamine piiridele ja aktiivne luuretegevus jäänud endiselt Leedu jaoks peamiseks ohuks.

Õppus Zapad toimub 14.-20. septembril, neist võtab osa 13 000 sõjaväelast. Leedu luure hinnangul on väga tõenäoline, et osalejate tegelik arv on suurem.

Leedu avaldas Kaliningradis tegutseva väidetava Vene spiooni nime

Leedu luureamet avaldas esmaspäeval väidetava Vene luuraja nime, kes üritab Kaliningradis värvata leedulasi.

Leedu teatel üritab Vene Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) agent Sergei Kulešov aktiivselt värvata Kaliningradi reisivaid leedulasi.

Leedu luure sõnul tutvustab Kulešov end kas Vene piirivalveameti töötajana, munitsipaalametnikuna, Euroopa Liidu programmijuhina või koordinaatorina ning otsib potentsiaalseid sihtmärke kahepoolse koostöö ja EL-i rahastatud projektide konverentsidel või kohaliku leedu kogukonna kohtumistel.

Avalduses ärgitatakse leedulasi, kes on Kulešoviga kohtunud, teatama sellest Leedu riiklikku julgeolekuteenistust (VSD).