Vene meedia kirjutas esialgu, et üks plahvatus oli Sennaja Ploštšadi metroopeatuses, teine aga Tehnologitšeski Instituti peatuses. Teine plahvatus siiski kinnitust leidnud, rääkis päästeteenistuse allikas Interfaxile. Hukkunuid on vähemalt kümme.

"Esialgsetel andmetel hukkus plahvatuse tagajärjel kümme inimest, kuberner on ise kohapeal," ütles Peterburi kuberneri pressisekretär Andrei Kibitov.

Tema sõnul sai plahvatuses viga 50 inimest. Kohapeal tegeleb haavatutega 17 kiirabibrigaadi.

"Putin ütles, et plahvatuse põhjustest on veel vara rääkida, kuid uuritakse kõiki võimalusi, sealhulgas terrorismi."

Sotsiaalmeedias avaldatud fotodelt on näha purustatud ustega metroovagunit ja vigastatud inimesi.

"Plahvatus kärgatas perroonil, kui rong Sennaja Ploštšadi peatusest Tehnologitšeski Instituti peatuse suunas liikuma hakkas. See juhtus kolmandas vagunis pärast liikuma hakkamist, kui metroorong oli osaliselt perroonil," kirjeldas allikas Interfaxile. "Oli vaid üks plahvatus ja mingit põlengut ei järgnenud. Kõik hukkunud olid vaguni sees, plahvatuskeskme vahetus läheduses".

Kõigi Peterburi metroopeatuste sissepääsud ja väljapääsud suleti pärast plahvatusi, teatas allmaaraudtee pressiteenistus. Kannatanuid evakueeriti mõlemast metroojaamast.

Vene meedia teatel on president Vladimir Putinit juhtunust teavitatud. Putin viibib ise esmaspäeval samuti Peterburis, kus osales Venemaa Rahvarinde meediafoorumil. Ta ei ole aga kesklinnas, vaid oma residentsis, kus kohtub teiste seas ka Valgevene presidendi Aleksandr Lukašenkaga.

"Olen juba rääkinud eriteenistuste juhtidega, FSB direktoriga, õiguskaitseorganid ja eriteenistused töötavad ja uurivad kõike, et juhtunu põhjused kindlaks teha ja sellest täielik ülevaade saada," kinnitas Putin.

Ajakirjanik: juhtunu on inimeste jaoks mõistagi šokk

Peterburi ajakirjanik Jekaterina Vinokurova ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tänavatel on näha palju päästemasinaid ja õhus on kopterid, kuid paanikat linnas pole.

"Sündmuskoht on suletud, näen paljusid tuletõrje- ja politseiautosid, õhus on päästekopterid. Nägin, kuidas kopteriga evakueeriti kannatanuid, paanikat tänavatel ei ole, inimesed helistavad, et öelda, et nendega on kõik korras, ja otsustavad, kuidas siis koju saada," kirjeldas Vinokurova.

Tema sõnul arutavad inimesed juhtunu üle ja nimetavad seda terroriaktiks.

"Inimesed tahavad väga, et Putin ise tuleks siia kohale. Räägivad, et Peterburis on viimastel aastatel olnud vaikne ja mõistagi on juhtunu inimeste jaoks šokk," lausus ajakirjanik.

Gazeta.ru kirjutas, et korrakaitsjad peavad juhtunut terrorirünnakuks.

Tehnoloogiainstituudi peatusest sõidavad esimene ja teine metrooliin, mis avati vastavalt 1955. ja 1961. aastal. Sennaja väljaku peatus avati 1963. aastal.

Pärast Peterburis juhtunut suurendati turvameetmeid ka Moskva metroos.

