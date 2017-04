Erdogan: Euroopa türklased peaksid "natsismi lapselastele" vastu seisma

Erdoğan on korduvalt Euroopa riike, sealhulgas Saksamaad kritiseerinud ja öelnud, et nad käituvad kui natsid, kuna keelasid Türgi ministritel referendumi jaoks kampaaniat teha, vahendas Reuters.

Saksamaad on selline võrdlus pahandanud. Kantsler Angela Merkel on öelnud, et sellised viited peavad lõppema.

Erdoğan ütles esmaspäeval ka seda, et paneb küsimuse surmanuhtluse taastamisest vajadusel referendumile. Türgi kaotas surmanuhtluse enam kui kümme aastat tagasi, kui alustas protsessi EL-iga liitumiseks. EL-i ametnikud on öelnud, et surmanuhtluse taastamine aga lõpetab selle protsessi.