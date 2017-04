IRL-i esimees Margus Tsahkna teatas kahe nädala eest, et teeb ettepaneku kutsuda kokku erakorraline suurkogu, mis muudaks erakonna põhikirja. Küsimusele uue esimehe valimistest vastas ta enne koosolekut ERR-ile, et kõigepealt tuleb kinnitada põhikirja muudatused ja siis edasi minna.

IRL aseesimees Siim Kiisler lubas teha erakonna eestseisuse kogunemisel ettepaneku valida suurkogul ka erakonnale uus juht ja muud juhtorganid.

Kiisler ütles enne eestseisuse kogunemist, et iga organisatsiooni juht peab esmalt endale otsa vaatama, mitte teisi kritiseerima. "Tema peab olema liider, ükskõik mis asutusega on tegemist. Ja kui ta tunneb, et pole seda, siis peab vaatama, kas on põhjust jätkata."

Kiisler lisas, et toetas kahe aasta eest Tsahknat esimehe kohale ja nüüdseks on viimasel olnud piisavalt aega tegusid näidata. "Praegu on paras aeg teha valimised ja küsida erakonnalt aus hinnang."

Kiisleri sõnul võib Tsahkna rääkida, et tal pole võimaldatud midagi teha, kuid sel juhul on tegemist nõrga juhtimisega. "Eriti kaks aastat pärast valituks osutamist. See on ettekäänete otsimine ja oma toolist kinni hoidmine. "