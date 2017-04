IRL-i eestseisus soovib uue juhi valida 13. mail põhikirja muutmata

IRL-i esimees Margus Tsahkna ütles eestseisuse [juhatuse] järel ajakirjanikele, et tema jaoks mingit ootamatust ei tulnud ning laupäevane volikogu arutab kahte ettepanekut.

Tsahkna soov on, et enne 13. mai suurkogu, kus valitakse uus esimees, aseesimees ja juhatus, koguneks 29. aprillil erakonna põhikirja muutev erakorraline suurkogu.

Kui põhikirja enne ei muudeta, siis Tsahkna 13. mail enam esimeheks ei kandideeri. "Kui me ei muuda põhikirja, siis ei ole vahet, kes on erakonna esimees."

IRL aseesimees Siim Kiisler ütles ERR-ile, et sel korral valitakse IRL-i juht nii, nagu otsustab volikogu. "Volikogu otsustab, kas kõigepealt teha valimised ja põhikirjamuudatused või lükata valimised edasi," ütles Kiisler.

"Mina tegin ettepaneku, et 13. mail toimuks sisevalimised ja valitaks uued juhtorganid. Minu ettepanekule oli eestseisuses ainult üks vastuhääl," ütles ta.

Küsimusele, miks Tsahkna tahab nii väga põhikirja muuta, vastas Kiisler, et see on eelkõige Tsahkna valimiskampaania osa.

"Mul on kahju, kui juht ees hakkab rääkima, et mind on takistatud ja põhikiri pole lasknud mul erakonda edukalt juhtida. Asi ei ole põhikirjas, vaid sisulises töös," ütles Kiisler.