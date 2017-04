Luik rääkis ETV saates "Ringvaade", et Peterburi plahvatus võib olla seotud sellega, et linnas viibib president Vladimir Putin.

"Kui näiteks USA-s on kaks pealinna - Washington ja New York, mis on suur finantskeskus, kus terroristlikke lööke pannakse pidevalt toime -, siis Peterburi ei oma üldse sellist sümboolset kaalu ja Venemaa võimu keskpunkt, kui mõni terrorist tahab teha niisugust sümboolset sammu, on ikkagi Moskva. Nii et Peterburi tähtsus antud kontekstis saab olla ikkagi seotud sellega, et seal viibib praegu Vladimir Putin," rääkis Luik.

"Tema viibimine seal oli avalik info, kuna ta kohtus Venemaa Rahvarinde juhtkonnaga ja tal oli kohtumine ka Valgevene presidendi Aleksandr Lukašenkaga. Nii et kui keegi tahtis samale ajale seda ajastada, siis see polnud üleliia keeruline," lisas ta.

Luige sõnul pole kahtlust, et Venemaa paneb mängu kogu jõuametkondade süsteemi, et kuriteo toimepanija välja selgitada ning suure tõenäosusega saadakse ta ka kätte.

"Venemaal on suur teema see, et kõik kriminaaluurimised ei ole tihti ühemõttelised, seal on väga tugev poliitiline mõjutus ja mida kaugemale minnakse otsestest täideviijatest, seda rohkem tuleb mängu poliitika ja seda rohkem hakatakse tõlgendama, kes seda tegi, mida see tähendab. Ja arvesades praegust poliitilist situatsiooni Venemaal, on muidugi võimalus, et võim proovib seda tõlgendada kui mingit ebastabiilsuse järjekordset elementi, mille vastu peab kas tugevdama mingeid seadusi või keerama kinni mingeid kruve," selgitas Luik.

"Venemaal on kaks mõistet - üks on terrorism ja üks on ekstremism. Side on selline, et ekstremistlik propaganda tekitab terrorismi. Probleem on selles, et ekstremism on väga lai mõiste Venemaal - selle alusel on mõistetud süüdi alates jehoovatunnistajatest lõpetades demokraatidest, kes kutsuvad demonstratsioonidele. Nii et selles mõttes teema, kuidas võim tõlgendab selle terroriakti toimumist, näeme alles järgmiste nädalate jooksul," lisas ta.

Paar nädalat tagasi olid Venemaal suured meeleavaldused, kus noored tulid tänavatele protestima korruptsiooni vastu. Luige sõnul on võimatu spekuleerida, kas Peterburi plahvatus ja need meeleavaldused võivad olla seotud.

"Aga usun, et seda võib küll öelda, et Venemaa psühholoogiline õhkkond, võimude poolt lansseeritud arusaam, et igasugune demokraatia tekitab ebastabiilsust ja igasugune ebastabiilsus võib tekitada terrorismiohtu, ma usun, et see küll süveneb ja see võib anda aluse Venemaa seadusandluse veelgi kitsamaks ja repressiivsemaks muutmiseks. Praeguseks on juba praktiliselt kõik kraanid kinni keeratud, demonstratsioonide korraldamine, sõnavabadus - seal on tohutult piiranguid, aga neid võib kindlasti veel juurde panna," arutles Luik.

"Fakt on see, et igasuguseid sündmusi saab ära kasutada. Kuna praeguses poliitilises situatsioonis on selline traagiline sündmus juhtunud, siis lisaks otseste süüdlaste väljaselgitamisele, saab seda ka poliitilises sõnumis ja seadusandluses ära kasutada ja ma olen üsna kindel, et seda ka tehakse," ütles ta.