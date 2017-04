Palo: lisareiside tegemine praamiliikluses lihtsustub

Kuivastu-Virtsu liinil on tänavu aasta esimesed kaks kuud toonud sõitjate rekordid võrreldes varasemate samade perioodidega. Esmaspäeval Saaremaal viibinud ettevõtlusminister Urve Palo kinnitas, et edaspidi saab lisareise teha lihtsamalt.

"Selleks, et lisareise tellida, pidi varem olema järjekord 400 liinimeetrit ja parvlaevade vahe kaks tundi. Nüüd on uus kord, et mingeid tunde vahel ei pea olema," rääkis Palo "Aktuaalsele kaamerale".

Vana süsteemi järgi justkui ei saanudki kunagi lisareise tellida, sest iga parvlaev käis ühe tunni ja kümne minuti tagant.

"Ehk kahte tundi ei saandki tekkida sinna vahele. Nüüd on nii, et tunde ei loeta ja vaadatakse ainult liinimeetreid ja seda on nüüd lühendatud 400-lt 350-ni. Ja see tähendab, et kui on pikem järjekord kui 350 liinimeetrit, siis koheselt pannakse käiku lisalaev," selgitas minister.