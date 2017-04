Mikser: Eestis ei ole terrorioht kõrge

"Eesti pädevad ametkonnad, luureametkonnad tegelikult jälgivad kõiki taolisi ilminguid ja kõik sammud astume vastavuses konkreetsete ohuhinnangutega. Jätkuvalt, et vältida igasugust paanikakülvamist, tahan öelda, et terrorioht Eestis ei ole kõrge. Samas, loomulikult, arvestades seda, et meie lähinaabruses on terrorirünnakute võimalus täiesti olemas, siis me ei saa ka kindlasti käed rüpes istuda ja meie pädevad ametkonnad ja valitsus tervikuna peavad selle olukorra jälgimisega pidevalt tegelema ja kindlasti ohuhinnangu muutudes andma sellest laiemalt teada ja võtma ka tarvitusele vastavad meetmed," kommenteeris Mikser "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

Laupäevaks on planeeritud peaminister Jüri Ratase visiit Peterburi. Mikseri sõnul otsustatakse visiidi toimumine ilmselt vahetult enne selle toimumise aega.

"Jälgime toimuvat tund-tunnilt ja kindlasti ei hakka keegi võtma tarbetuid riske. Aga selle otsuse langetab peaministri büroo kindlasti vahetult enne võimaliku visiidi toimumist," ütles minister.

Mikser rääkis saates, et siiani teadaolevalt ei ole andmeid, et Peterburi plahvatuses hukkunute või vigastatute hulgas oleks Eesti kodanikke. Samas palus ta Peterburis viibivatel eestlastel anda oma lähedastele teada, kas nendega on kõik korras. Samuti palus ta välisministeeriumiga ühendust võtta ka inimestel, kes ei ole oma Peterburis viibivate lähedastega ühendust saanud.

Mikser tõdes, et terroriohu tõustes on võimud alati silmitsi dilemmaga, kas piirata täiendavalt mingeid vabadusi, näiteks inimeste kooskäimist. Samas ei tasu tema sõnul spekuleerida, kas Vene ametivõimud seda nüüd tegema hakkavad.

"Ka Vene ametivõimud on öelnud, et toimunut käsitletakse küll võimaliku terrorirünnakuna, aga ei välistata ka muid stsenaariume," ütles Mikser.

"Loodame, et uurimine tuleb kõigekülgne ja kindlasti hoiame silma peal sellel, millised on vastusammud selleks, et olukorda normaliseerida, et kurjategijaid või terroriste vastutusele võtta. Ja loomulikult, nagu oleme kogu aeg jälginud laiemalt Vene ühiskonnas toimuvat ja võimude käitumist, vaatame seda ka edaspidi," lisas minister.

Mikseri sõnul on Venemaa ja Lääs terrorismiga võitlemisel ajalooliselt koostööd teinud, kuid see on olnud piiratud.

"See, kuidas näiteks Venemaa on Süürias terrorismivastase võitluse sildi all tegelikult rünnanud kõike ja kõiki, kes ei ole meelepärased Bashar al-Assadi režiimile, ei ole Lääs käsitlenud koostööna terrorismivastases võitluses. Aga kui näiteks Venemaa on konstruktiivselt valmis tegema koostööd võitluseks ISIS-ega, siis kindlasti Läänes sellele kätte ette ei panda," rääkis Mikser.

Viimastel andmetel on Peterburi metrooplahvatuses hukkunud kümme ja saanud vigastada mitukümmend inimest.