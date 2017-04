Kiisleri hinnangul liigub IRL Tsahkna umbusaldamise suunas

"Sinnapoole on see asi vaikselt liikunud. Mina olen kindlasti seisukohal, et erakonnale tuleb valida uus juhtkond selles olukorras, kuhu me oleme täna jõudnud. Mul on hea meel, et erakonna eestseisus häältega 12:1 toetas minu seisukohta," rääkis Kiisler.

Tsahkna soovi põhikirja ja valimisreglementi erakorralisel suurkogul enne valimiskogu muuta peab Kiisler parteijuhi valimiskampaania osaks.

Kiisler usub, et põhikirja muudetakse nii või teisiti, kuid uue juhtkonna valimised tuleb tõsta sellest eesmärgist ettepoole.

"Muidu tekib olukord, kus patiseis jätkub. Nokitsetakse küll põhikirja või reglemendi kallal, aga tänane põhiküsimus on erakonna juhtimises," ütles aseesimees.

Küsimusele, kes on need teised, kes samuti suhtuvad Tsahkna juhtimisstiili kriitiliselt, vasta Kiisler: "Ütlen veel kord, et minu ettepanekut eestseisuses toetas 12 inimest ja vastu oli üks. Selle põhjal võib enam-vähem arvata, kui paljud mõtlevad nii nagu mina ehk et tuleks uus juhtkond valida."

"Mul on kahju, et tegeleme valimisreglmentide ja põhikirjadega, selle asemel, et rääkida sisust. Ma loodan, et see saab ruttu läbi. Seepärast ongi vaja valimisi. Seepärast ma neid toetangi," lisas ta.

IRL-i eestseisus ehk juhatus otsustas esmaspäeval teha laupäeval kogunevale volikogule ettepanek kutsuda 13. maiks kokku suurkogu, mis valiks uue esimehe, aseesimehe ja ülejäänud juhtkonna.

Margus Tsahkna on volikogule teinud konkureeriva ettepaneku. Praegune parteijuht soovib, et aprilli lõpus koguneks erakorraliselt suurkogu, mis kinnitaks põhikirjamuudatused ning alles seejärel koguneks suurkogu korraliselt uut juhtkonda valima.

Kui põhikirja enne ei muudeta, siis Tsahkna 13. mail enam esimeheks ei kandideeri. "Kui me ei muuda põhikirja, siis ei ole vahet, kes on erakonna esimees," ütles Tsahkna ERR-ile.