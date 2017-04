Trump kiitis al-Sisi saavutusi Egiptuse riigijuhina

"Teil on Ühendriikide ja minu näol olemas suur sõber ja liitlane," ütles Trump Ovaalkabinetis Sisit võõrustades. "Ma tahan anda kõigile teada, et me seisame president Sisi selja taga. Ta on teinud keerulises olukorras fantastilist tööd."

"Koos kavatseme võidelda terrorismi ja teiste asjade vastu ning me jääme pikaks, pikaks ajaks sõpradeks," lausus Trump, viidates "imelisele sidemele Egiptuse rahvaga".

Ühendriikide presidendi sõnul on Washingtonil ja Kairol palju ühist, ent on mõned küsimused, milles kaks riiki on eri meelt. Trump keeldus vastamast küsimusele, kas kohtumisel arutati ka inimõigusi.

Toonane Egiptuse relvajõudude ülem Sisi kukutas 2013. aasta juulis riigi esimese demokraatlikult valitud presidendi, islamisti Mohamed Morsi ja asus seejärel maha suruma Morsi toetajaid. Repressioonid on hiljem laienenud ka ülejäänud opositsioonile ja teisitimõtlejatele.

Egiptus on suurim USA sõjalise abi saaja Araabiamaailmas. Ühendriikide eelmine president Barack Obama külmutas 2013. aastal pärast Sisi juhitud riigipööret sõjalise abi Egiptusele, ent taastas selle kaks aastat hiljem. Diplomaatilised suhted aga jäid keerulisteks.

Obama ei kutsunud Sisit kordagi Valgesse Majja. Egiptuse liidrit on rängalt kritiseeritud inimõiguste rikkumise eest.

Viimati külastas Egiptuse president Valget Maja 2010. aastal. Hosni Mubaraki külaskäik eelnes araabia kevadena tuntuks saanud revolutsioonidele mitmel pool Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas.

Trump on varem korduvalt nimetanud Egiptust moslemiriigist liitlasena, kellega USA peab säilitama partnerluse võitluses selliste äärmusrühmitustega nagu Islamiriik (IS).

Sisi ütles Valges Majas, et džihaadirühmitusi juhib "saatanlik ideoloogia".

Trump ja Sisi kohtusid esimest korda septembris USA presidendivalimiste kampaania ajal. Toona nimetas vabariiklaste presidendikandidaat Egiptuse presidenti "fantastiliseks tüübiks".

Väidetavalt oli Sisi esimene, kes USA presidendivalimiste järel Trumpi võidu puhul telefonitsi õnnitles.

Allikate sõnul kaalub Trumpi valitsus Moslemivennaskonna terrorirühmituseks kuulutamist ning tahab selles küsimuses Sisilt nõu küsida.

Presidendid arutasid ilmselt ka Iisraeli-Palestiina rahuprotsessi.

It was an honor to welcome President Al Sisi of Egypt to the @WhiteHouse as we renew the historic partnership between the U.S. and Egypt. pic.twitter.com/HE0ryjEFb6