Erdogan lubas uusi operatsioone terrorirühmituste vastu

Türgi plaanib kevadeks uusi operatsioone terrorirühmituste vastu pärast äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastase operatsiooni lõppenuks kuulutamist Süüria põhjaosas, ütles president Recep Tayyip Erdoğan esmaspäeval.

Türgi teatas eelmisel nädalal operatsiooni Eufrati Kilp lõpuleviimisest Süürias. Operatsioon algas augustis ja selle eesmärk oli tõrjuda IS ja kurdi rahvakaitseüksused (YPG) välja Süüria põhjaosa aladelt Türgi piiri ääres.

Esmaspäeval ütles Erdoğan, et see ei tähenda mingil juhul Ankara piiriüleste operatsioonide lõppu rühmituste vastu, mida Türgi peab terroristlikeks, nagu IS ja Kurdistani Töölispartei (PKK).

"Operatsiooni Eufrati Kilp esimene faas on läbi. Tuleb lisa," ütles president Musta mere ääres Trabzoni piirkonnas enne 16. aprilli referendumit riigipea volituste suurendamise üle.

"Peatumist ei tule, tee jätkub. Me teeme ettevalmistusi uuteks operatsioonideks teistes regioonides, et jõuda terroristideni nende mägedes. Me anname uutele operatsioonidele uued nimed," lausus ta.

Erdoğani sõnul ootavad IS-i, PKK-d ja YPG-d kevadel "väga toredad üllatused".

YPG on USA liitlane võitluses IS-iga ning Washingtoni toetus kurdidele on Türgile pinnuks silmas.

"Järgmised kuud kujunevad Jumala loal Türgi rahva jaoks kevadeks ning terroristidele mustaks talveks," ütles Erdoğan, täpsustamata, kus uued operatsioonid läbi viiakse.

Türgi ja USA ühisest operatsioonist IS-i Süüria pealinna Raqqa vastu ei saa ilmselt asja Washingtoni toetuse tõttu YPG-le, kellega ühisoperatsioonil osalemise Ankara on välistanud.

Türgi aga soovib tõrjuda YPG välja strateegilisest Manbiji linnast Süürias. Samuti on spekuleeritud Türgi uute aktsioonide üle PKK vastu selle kantsis Põhja-Iraagi mägedes.

Analüütikute sõnul ähvardab Türgit kõrvaltvaatajaks jäämine ajal, kui Süüria sõda siseneb uude faasi ning kurdi võitlejatega teevad koostööd nii Ühendriigid kui ka Venemaa.