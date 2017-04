Ametiühing: päästjatele pakutav töötasu ei motiveeri

Päästjate ametiühingu kinnitusel jätkub päästeameti ja avaliku sektori keskmise palgavahe suurenemine ning see seab löögi alla kogu päästeteenuse.

Päästeameti keskmine brutotöötasu 2016. aastal oli 850 eurot ehk umbes 691,52 eurot kätte, mis moodustas vaid 75 protsenti avaliku halduse ja riigikaitse keskmisest.

"Eelpoolnimetatud palganumbrit ja tööjõuturu arenguid vaadates pole just üllatav, miks päästeamet on jõudnud seisu, kus üha raskem on täita tühjenenud ametikohti – raske ning ohtliku töö eest pakutav tasu lihtsalt ei motiveeri päästja elukutset valima. Selline seis seab aga ohtu nii täna pakutava päästeteenuse mahu kui ka kvaliteedi säilumise," märkis ametiühing.

Ametiühingu hinnangul tuleks selleks, et valdkond areneks ja veelgi nutikamalt ning tõhusamalt toimiks, töötajatesse investeerida.

"Kõrged reitingunumbrid näitavad usaldust, seda, et inimesed mõistavad ja hindavad päästjate panust elanikkonna turvalisuse tagamisel. Päästjad omaltpoolt hindavad rahva usaldust väga kõrgelt ja sooviksid seda edaspidigi õigustada, kuid pikaajalise alarahastatuse ja mittekonkurentsivõimelise palga negatiivsel koosmõjul ning jätkumisel ei pruugi see senisel moel enam õnnestuda," nentis ametiühing.

Päästjate ametiühing avaldas lootust, et valitsus ja riigikogu mõistavad olukorra tõsidust ning leiavad vajalikud vahendid päästeameti jätkusuutlikkuse ja päästeteenuste kvaliteedi tagamiseks.