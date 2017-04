Riigiasutuste kolimisplaan täpsustub mai lõpuks

Riigihaldusminister Mihhail Korbi sõnul on tegemist nägemusega, missugused asutused täpsemalt spetsialistide lõikes ja millise ajagraafiku alusel pealinnast välja viiakse.

"Pärast 31. maid saab kindlasti seda plaani tutvustada nii valitsusele kui ka teile ja avalikkusele," ütles Korb esmaspäeval riigikogu infotunnis. "Täna on veel natuke vara sellest rääkida ja siduda konkreetsed asutused konkreetsete kohtadega, aga see selgus tuleb paari kuu jooksul."

Valitsuse kabinetinõupidamisel otsustatu kohaselt on soov Tallinnast välja viia umbes 1000 töökohta ja igasse maakonnakeskusesse üle viia vähemalt 30–50 ametikohta.

"See ei ole väga suur arv Tallinna aspektist, aga ma arvan, et maakonnakeskuse jaoks on see piisav, sest meie suured ettevõtted maakondades ongi sellise töötajate arvuga, 50–100 inimest. 50 ametikoha väljaviimine pealinnast ühe maakonnakeskusesse on päris suur saavutus just selles valguses, et maavalitsuste reformi käigus ja kohalike omavalitsuste reformi käigus päris mitmed tublid spetsialistid jäävad tööta," rääkis Korb.

Üks võimalus on Korbi sõnul leida neil tööd üleviidud asutuses. "Kuigi pean tõdema, praktika näitab, et kui asutused viiakse välja, siis osa töötajaid jääb ikka samadele ametikohtadele, aga nende arv ei ole tavaliselt üle 25–30 protsendi," selgitas Korb.

Keskerakonna, sotsiaaldemokraatide ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioonileppes oli ette nähtud sisekaitseakadeemia viimine Narva, kuid möödunud nädalal otsustati, et Narva rajatakse vaid akadeemia kolledž ning õppekompleksid Tallinnas, Väike-Maarjas ja Paikusel säilivad.