Süürias hukkus mürkgaasirünnakus ligi 60 inimest

Vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus andmeil hukkusid inimesed Idlibi provintsi Khan Sheikhuni linnas mürkgaasist tingitud lämbumise tõttu. Lisaks oli veel kümnetel inimestel hingamishäireid ja muid sümptomeid.

Pommitati ka haiglat, kus arstid kannatanutele abi andsid, ütles AFP korrespondent. Tabamuse sai hoone sissepääs, kustkaudu keemarünnakus kannatanuid haiglasse vastu võeti.

Vaatluskeskuse andmetel tehti rünnak teisipäeva varahommikul Khan Sheikhuni elurajoonile. Seda pommitanud lennuk kasutas "mürkgaasi", ütles keskus.

Ohvrite hulgas on 11 last, kannatanuid on vähemalt 160. Paljud inimesed surid pärast haiglasse saabumist.

Suurbritannias baseeruv vabaühendus ei osanud siiski öelda, mis ainega tegemist oli. Lisaks ei ole selge, kas õhurünnakus osalesid Süüria valitsuse või selle liitlase Venemaa lennukid.

Khan Sheikhuni linn asub Idlibi provintsis, mida nii režiimiväed kui Vene sõjalennukid regulaarselt ründavad. Piirkonda on tabanud aga ka äärmusrühmitusega ISIS võitleva USA juhitava koalitsiooni rünnakud.

Süüria juhtiv opositsioonirühmitus Rahvuskoalitsioon süüdistas Khan Sheikhuni rünnakus "kurjategija Bashari režiimi" ja kutsus ÜRO Julgeolekunõukogu kriisiistungit kokku kutsume, et "käivitada otsekohe uurimine ja rakendada vajalikud meetmed tagamaks, et ametnikud, kuritegude toimepanijad ja toetajad vastutusele võetaks".

"Kui seda ei tehta, võtame seda sõnumina, et režiimi saab oma tegudele õnnistuse."

Väidetav mürkgaasirünnak leidis aset päeval, mil Euroopa Liit ja ÜRO võõrustavad Brüsselis Süüria tulevikku puudutavat konverentsi.

Erdogan: arvatav keemiarünnak Loode-Süürias ohustab Astana protsessi

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles teisipäeval oma Vene ametivennale Vladimir Putinile telefonitsi, et Loode-Süürias toimunud arvatav keemiarünnak on "ebainimlik" hoop, mis võib ohustada Astanas toimuvaid Süüria relvarahukõnelusi.

"President Erdogan ütles, et taoline ebainimlik rünnak on vastuvõetamatu ning hoiatas, et see ähvardab raisku lasta kõik püüdlused Astana protsessi raamistikus," millega tahetakse saavutada Süürias rahu, ütlesid allikad Türgi presidendi kantseleist.

Süüria valitsusvägede rünnakus hukkus 28 tsiviilisikut

Damaskuse lähistel sai esmaspäeval Süüria režiimivägede õhurünnakutes surma 28 tsiviilisikut, teatasid aktivistid.

Ida-Ghouta piirkonnas asuvas Doumas hukkus õhulöökides 22 tsiviilisikut, nende seas kaks last, teatas vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Linna haiglas viibiv AFP korrespondent nägi paljusid veriste nägudega vigastatuid.

Veel viis tsiviilisikut hukkus Sabqas ja üks Harastas, mis mõlemad asuvad samuti Ida-Ghouas, teatas vaatluskeskus.

Ida-Ghouta piirkond külgneb Damaskuse idapoolse Jobari linnaosaga, mis on jagatud valitsusvägede ja ülestõusnute vahel.

Relvastatud opositsioon sooritas märtsis üllatusrünnaku valitsusvägede positsioonidele Jobaris, ent tõrjuti nädala kestnud võitluse järel tagasi.

Ida-Ghouta on valitsusvägede piiramisrõngas alates 2012. aastast ning piirkonnale korraldatakse sageli õhu- ja suurtükirünnakuid.

Tegemist on opositsiooni viimase kantsiga Damaskuse lähistel, kus paljud varem ülestõusnute käes olnud linnad on režiimiga sõlmitud kokkulepete alusel mässulistest tühjendatud.

Pealinnas Damaskuses püüab režiim ülestõusnuid välja tõrjuda viiest linnajaost. Pealinna kirdeosas asuvad Qabun ja Tishreen on pea täielikult opositsiooni kontrolli all. Lisaks kontrollivad ülestõusnud umbes poolt Jobarist ning neil on kohalolek ka linna põhjaosas asuvas Barzehis ja lõunas Tadamunis.

Nelja Süüria linna evakueerimine lükati edasi

Nelja Süüria linna evakueerimise osas saavutatud leppe jõustamine lükati linnaelanike vastuseisu ja jätkuvate läbirääkimiste tõttu edasi, teatas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teisipäeval.

Fuaa, Kafraya, Madaya ning Zabadani rohkem kui 30 000 elaniku evakueerimine pidi algama teisipäeval.

Vaatluskeskuse teatel viiakse evakueerimine nüüd läbi neljapäeval või pühapäeval.

Fuaa ja Kafraya on šiiaenamusega külad, mis asuvad valdavalt mässuliste kontrolli all olevas Idlibi provintsis.

Damaskuse provintsis asuvad Madaya ning Zabadani on opositsioonivägede kontrolli all ning valitsusvägede piiramisrõngas.

Evakueerimiste vahendajaks pidid olema mässuliste toetaja Katar ning režiimi liitlane Iraan, kuid kõigi nelja asula elanikud on kava suhtes vastumeelsust väljendanud. Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse juhi Rami Abdel Rahmani sõnul jätkuvad ka läbirääkimised Madaya ning Zabadani tuleviku üle pärast evakueerimist.

Süüria valitsus on varem sõlminud mitmeid kokkuleppeid mässuliste kontrolli all olevate asulatega, lubades allaandmise eest võitlejatel linnast lahkuda.

Mõningatel juhtudel on valitsusväed pärast opositsiooni alistumist linnadesse sisenenud, kuid mõnel juhul on Damaskuse-meelne administratsioon jätkanud tööd ilma sõdurite kohaloluta.

2015. aastal sõlmitud evakuatsioonileppe järgi peaksid lahkuma kõik 16 000 Fuaa ning Kafraya elanikku, teatas Rahman.