Postimehe ajakirjanikud saatsid dikteeriva juhtimise vastu märgukirja

Postimehe ajakirjanikud saatsid märtsi lõpus juhtkonnale kirja, milles heidavad ette liigset sisu ja artiklite tonaalsuse dikteerimist. Muuhulgas on probleemiks, et toimetuse töösse sekkuvad turundus- ja reklaamiosakond.

Postimehe ajakirjanikud andsid osakondade esindajate allkirjastatuna ettevõtte juhtkonnale üle kirja, milles heidavad ette juhtkonna ja reklaamiosakondade liigset sekkumist toimetuse töösse. Sisuliselt tähendab see allakirjutanute sõnul, et juhtkonna tasandil öeldakse ette, kellest kirjutada kriitilisi artikleid, milline peab olema artikli toon ja pealkiri.

Peamiseks etteheiteks on reklaami ja turunduse diktaat – ajakirjanikelt oodatakse Eesti Meedia kontserniga seotud ettevõtetest positiivsete artiklite kirjutamist. Suures osas puudutab see Kanal 2 saadete promomise nõuet Postimehe veebiväljaande eesotsas ehk olulisemate uudiste seas.

"Teadaolevalt esimest korda Postimehe ajaloos meile öeldakse, millest ja kuidas kirjutada. Meile dikteeritakse, kes tuleb n-ö liistule tõmmata ja kui kriitiline peab artikkel olema."

Toimetuste esindajad osutavad Postimehe omaniku, kontserni Eesti Meedia juhatuse esimehe Sven Nuutmanni poole. Nii mõnigi ERR-iga vestelnud ajakirjanik tõdes, et kunagi varem toimetuse ajaloos ei ole nad nii agressiivset sekkumist sisusse tunda saanud.

Üheks episoodiks, mis pani ajakirjanikke sellist sammu ette võtma, sai Nuutmanni keeld kajastada Kuldmuna turundus- ja reklaamiauhindade galat. Keelu taga on poole aasta vanune asi, kui turundusportaal Bestmarketing avaldas kriitilise loo Postimehest. Kuldmuna galat korraldab just Bestmarketing.

„Teadaolevalt esimest korda Postimehe ajaloos meile öeldakse, millest ja kuidas kirjutada. Meile dikteeritakse, kes tuleb n-ö liistule tõmmata ja kui kriitiline peab artikkel olema. Meile öeldakse, milline peab olema mingi loo pealkiri; me ei tohi kirjutada neutraalselt konkurentidest või konkurentidega seotud isikutest; meid survestatakse kirjutama promoartikleid kontserniga seotud ettevõtetest, kui tegelikult uudisväärtust või pointi pole. Me peame taluma teatud isikute raevupurskeid ja n-ö vaibalekutsumisi, kui käsku ei täideta või ei täideta piisavalt täpselt,” loetlesid Postimehe ajakirjanikud kirja mustandis.

Lõplikus versioonis, mis paberkandjal Nuutmannile üle anti, tõmmati emotsionaalsust vähemaks ja etteheited muutusid konkreetsemaks. Enim ärritaski ajakirjanikke Kanal 2 saateid puudutavate sisuturunduslike artiklite vorpimise ja Postimehe veebis prominentsel kohal hoidmise nõue, selgitas ERR-ile üks pöördumisele alla kirjutanud Postimehe ajakirjanikest.

Kiri liikus vaid paberil

Kiri anti juhtkonnale üle 27. märtsil väidetavalt paberile väljatrükitult, et seda arvutist arvutisse edasi saata ei saaks. Samal põhjusel on ka lõplik versioon vaid mõnes üksikus arvutis olemas, et minimeerida selle lekkimist majast välja. Kirjale on alla kirjutanud kõikide Postimehe toimetuste juhid, kes esindavad kõiki ajakirjanikke oma toimetustes.

Kirja üleandmisele järgnes samal päeval kohtumine Nuutmanniga, kes etteheidete omaksvõtmise asemel pigem õigustas oma teguviisi. Kuna olukord toimetuste ja juhatuse vahel on äikeseline, püüavad Eesti Meedia sisu- ja programmidirektor Hanno Tomberg ja Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar käituda vahemeestena, kes toimetust ja juhtkonda lepitavad.

Sisuturunduse pealetung

Ühe ERR.ee-ga vestelnud Postimehe toimetuse juht tunnistas siiski, et pani oma allkirja alla solidaarsusest kolleegidega, sest tema tööd etteheited otseselt ei puuduta, küll aga pidas ta vajalikuks sellise kirja koostamist, et jõujooned reklaami ja sisu vahel selgemaks saaksid.

„Me ei taha seda olukorda, mis on juhtunud Äripäevaga. Mingi hetk Äripäev oli nagu sisuturunduslik, me ise itsitasime siin. Kui ma avastasin, et meil ka vaikselt võib-olla lähebki, siis seda kirja oli justnagu vaja,” põhjendas ajakirjanik.

Ta ise seda Postimehe ajaloo suurimaks kriisiks ei pea.

„Palju suurem mure oli, kui Hardo Pajula tuli meile siia peatoimetajaks – siis oli küll see, et kuidas see nagu võimalik on,” selgitas pöördumisele allkirja andnud Postimehe ajakirjanik, keda pahandas kirja avalikkuse ette jõudmine.

Tema hinnangul on surve Kanal 2 teletoodangu promo upitamisele kirja üleandmise järel leevenenud.

Tomberg: konflikt on lahendatud

Eesti Meedia sisu- ja programmidirektor Hanno Tomberg kommenteeris ERR-ile, et konflikt on lahendatud.

„Rääkisime toimetusega need teemad eelmisel nädalal läbi ja siin ei olegi rohkem midagi kommenteerida. Siin ei ole mitte mingit konflikti,” teatas Tomberg.

Sven Nuutmann jäi ERR-ile kommentaariks tabamatuks.