USA loobus ÜRO rahvastikufondi toetamisest

UNFPA toetab pereplaneerimist rohkem kui 150 riigis, vahendasid Reuters ja BBC.

USA välisministeeriumi teatel loobutakse toetamisest seetõttu, et UNFPA toetab ja osaleb ka programmides, mis sisaldavad sunniviisilisi aborte ja tahtevastast steriliseerimist. Washington tõi näiteks Hiina Rahvavabariigi pereplaneerimispoliitika, kus on muuhulgas meetmetena kasutusel veel ka sunniviisiline abort ja tahtevastane steriliseerimine, ja selle, et UNFPA teeb koostööd pereplaneerimise eest vastutavate Hiina ametkondadega.

UNFPA lükkas süüdistused tagasi ning kinnitas, et kogu nende töö lähtub põhimõttest, et inimestel ja paaridel oleks võimalik ise oma otsuseid teha ilma sunni või diskrimineerimiseta. UNFPA avaldas USA otsuse üle kahetsust ja rõhutas, et ühtegi seadust pole nad rikkunud.

Washingtoni otsus tähendab seda, et käesoleval aastal jääb UNFPA-l USA käest saamata 32,5 miljonit dollarit.

Donald Trumpi administratsioon on lubanud ÜRO rahalist toetamist oluliselt kärpida ning UNFPA toetuseta jätmine on selle poliitika esimene ametlik samm.

Käesoleva aasta jaanuaris taaskehtestas Trump keelu, mille kohaselt ei tohi USA toetada rahvusvahelisi organisatsioone, mis pakuvad abordi tegemise võimalust või selleteemalist nõustamist.