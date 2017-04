Värske uuringu kohaselt on Prantsusmaal üha rohkem neid valijaid, kes on juba kindlalt otsustanud, millist kandidaati nad toetavad.

Ajalehe Le Monde poolt tellitud ja uuringufirma Cevipof poolt teostatud arvamusküsitluse kohaselt saaksid nii liberaalist tsentrist Emmanuel Macron kui ka paremäärmusluses süüdistatud Rahvusrinde juht Marine Le Pen Prantsusmaa presidendivalimiste esimeses voorus kumbki 25% häältest. Teises voorus aga oleks võitjaks Macron, kes koguks 61 protsenti häältest, vahendas Reuters.

31. märtsist 2. aprillini läbi viidud uuringu raames küsitleti kokku 14 300 inimest, mis on üks suurema valimiga uuringuid, mida regulaarselt Prantsusmaa valimiste eel on tehtud.

Pereliikmete väidetava fiktiivse palkamise teemal puhkenud skandaal on tõsiselt kahjustanud varem favoriidiks peetud paremtsentristi François Filloni võimalusi. Käesoleva uuringu kohaselt saaks ta esimeses voorus 17,5 protsenti häältest, temale järgneb vasakäärmuslaseks peetud Jean-Luc Mélenchon 15 protsendi ja praeguse valitsuspartei ehk sotsialistide ametlik kandidaat Benoît Hamon kõigest kümne protsendiga.

Uuringu puhul peavad eksperdid tähelepanuväärseks seda, et märgatavalt on tõusnud kindla valiku langetanud inimeste osakaal - 64 protsenti uuringus osalenutest on valiku kandidaatide vahel juba teinud ja seda on viie protsendipunkti võrra rohkem kui eelmise arvamusküsitluse puhul.

Kõige kindlamad oma valikus olid Le Peni toetajad, kellest 82 protsenti on veendunud, et hääletavad valimistel just Rahvusrinde juhi poolt.

Temale järgnes Fillon, kelle toetajatest oli oma valikus veendunuid 75 protsenti ja sellisel seisukohal olevaid toetajaid oli eelmise uuringuga võrreldes seitsme protsendipunkti võrra rohkem. Macroni puhul olid samad näitajad 61 protsenti ja kasv üheksa protsendipunkti.

11 kandidaati kohtuvad teisipäeva õhtul toimuvas teledebatis.

Eksperdid hoiatavad: Le Peni võimalused on tegelikult paremad

Prantsusmaal hoiatavad aga mitmed valimiseksperdid, et Macronile presidendivalimistel võitu ennustavaid uuringuid tuleks käsitleda ettevaatlikult, sest Rahvusrinde juhi Marine Le Peni võiduvõimalused on tegelikult palju paremad.

Näiteks Prantsuse teadlane Serge Galam, kes on saanud tuntuks füüsika uurimismeetodite rakendamisega sotsiaalteadustes, ennustas ette nii Donald Trumpi võitu USA-s kui ka Alain Juppé põrumist paremtsentristide eelvalimistel.

Nüüd hoiatab ta, et räpase valimiskampaania tingimustes maksab see, kelle valijad kohale tulevad ja kelle omad mitte. Le Peni valijad on aga uuringute põhjal lojaalsemad kui näiteks Macroni või teise võimaliku vastase François Filloni praegused toetajad. Ehk lühidalt öeldes - kui Le Peni vastast tabab valimiskampaania lõpusirgel mingi tõsine skandaal, jäävad paljud tema senised võimalikud toetajad valimispäeval koju, Le Peni innukam toetajaskond aga seab sammud valimisjaoskondade poole.

Galam on arvutuste põhjal töötanud välja ka mitu erinevat mudelit, millisel juhul võib Rahvusrinde liider võitjaks osutuda. Näiteks kui uuringu kohaselt on teises voorus Le Peni toetus 41 protsenti ja tema vastase oma 59 protsenti, piisaks Le Penile presidendiks saamiseks tegelikult sellest, kui üldine valimisaktiivsus oleks 79 protsenti, tema enda valijate valimisaktiivsus aga 90 protsenti ja tema vastase oma 70 protsenti.

Seega on Le Peni väljakutseks eelkõige oma potentsiaalsete toetajate innustamine, mitte niivõrd konkurentidelt valijate üle meelitamine. Just kindlal seisukohal olevate toetajate poolest on Le Pen näiteks Macronist selgelt üle, viimase leeris on väga suur hulk kahtlejaid.



Macroni ja Filloni võit aga tugineb eeldusele, et teises voorus saab suurema osa ülejäänud kandidaatide häältest see kandidaat, kes astub paremäärmuslaseks ja Kremli soosikuks peetava Le Peni vastu. See varemgi Rahvusrinde esialgse edu ära nullinud stsenaarium aga ei pruugi nüüd enam ilmtingimata teoks saada.