Riigikogu juhatus tõdes teisipäeval Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) saadikurühma esimehe Martin Helme sõnavõttu arutades, et riigikogu liikmel on vaba voli kritiseerida kohtunikke, kohtunikud omakorda peavad õigust mõistma seaduse, mitte maailmavaate ega mõne erakonna soovi järgi.

Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles ERR-ile, et vastavalt põhiseadusele on riigikogu liige oma sõnavõttudes vaba. "Juhatus leiab, et siiski võiks saadik jääda viisakuse piiresse ega solvaks kohtunikke, teisi saadikuid ja laiemalt kõiki ühiskonna liikmeid," lisas Nestor.

Eesti Kohtunike Ühing saatis kahe nädala eest riigikogu juhatusele kirja, milles nimetati lubamatuks parlamendiliikme isiklikke rünnakuid kohtunike vastu, sest see kahjustab võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõtet ning kohtuvõimu autoriteeti. Helme sõnavõtu riigikogu kõnepuldis mõistisid hukka ka president Kersti Kaljulaid ja riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

Kiri oli ajendatud sellest, et sama nädala alguses läks Helme riigikogu kõnepulti ja teatas: "Mina küll tahan, et siit puldist kõlaks ähvardus. Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid /.../ sest ei saa olla niimoodi, et mingid tädid tulevad kokku, ja võtavad lihtsalt kätte ja teevad ümber Eesti seadusi. Ja siis otsustavad, et keegi ei saa neid puudutada, nii ongi. See lihtsalt ei lähe."

Kohtunikud, kelle kohta Helme sõnad käisid, tegid jaanuaris otsuse, mille järel kandis Harju maavalitsus Eesti rahvastikuregistrisse esimese samasoolise abielupaari.

Nestori sõnul on juhatus seda meelt, et kui poliitikud peavad mõne kohtuotsuse kritiseerimist vajalikuks, siis neil on selleks õigus, kuid kindlasti ei pea kohtunikud tuginema poliitikute soovile, vaid seadusele. "NSVL-i ajal mõistis partei kohut," lausus Nestor.

Riigikogu esimees ütles, et juhatus saadab Eesti Kohtunike Ühingule lähipäeval kirja, kus sõnastatakse juhatuse seisukohad õigusriigile kohase õigusemõistmise suhtes.