Yle: Xi Soome-visiidi eel andis Hiina valitsus meediale täpsed juhised

Võimude juhised on saadetud kõikidele suurematele meediaorganisatsioonidele, vahendab Yle.

"Avaldage see artikkel sellisel kujul nähtaval kohal oma veebilehtedel, mobiilirakendustes ja oma erilehel ning hoidke seda seal 5. aprilli kella 14-ni," seisab ettekirjutuses, kus viidatakse Hiina kesktelevisiooni CCTV poolt avaldatud artiklile, mis käsitleb president Xi reisi Soome ja USA-sse.

Artiklis märgitakse, et president Xi visiit Soome on tema presidendiaja esimene visiit Põhjamaades. Lisaks rõhutatakse artiklis, et visiidi abil süvendatakse Hiina ja Soome vahelist koostööd.

E-kirja teel saabunud ettekirjutuse lõpus on aga meeldetuletus, et sellest ei tohi kellelegi rääkida.

Muuhulgas on tähelepanuväärne, et korraldust on peetud nii oluliseks, et salajaste direktiivide neljaastmelisel skaalal on see hinnatud tähtsuselt teiseks. Sellistele määrustele peab adressaat vastama 20 minuti jooksul ning hilinemise korral tuleb esitada väga veenev põhjendus.

Vastuses peab meediaorganisatsioon andma märku, et määrus on vahetult ellu viidud ehk sisuliselt tuleb saata ametnikele vastuskiri, kus on link nõuete kohaselt vormistatud uudisele.

CCTV uudist puudutav korraldus pole ainus võimude poolt tehtud ettekirjutus, mis Xi Soome visiiti puudutab.

Meediale on antud ka näiteks üks teine käsk, mille puhul on jäetud ka väike valikuvõimalus - meediaorganisatsioon peab valima kahe CTTV poolt avaldatud artikli vahel. Üks on intervjuu Hiina suursaadikuga Soomes ja teine on ülevaateartikkel Soomest.

Selliseid korraldusi on meediaorganisatsioonidele õigus saata mitmetel keskvalitsuse kõrgetel ametnikel.

Veebileht China Digital Times on keskvõimu poolt antud korraldusi ka avaldanud ning käesoleva aastal on seda tehtud 13 korral. Samas on selliseid juhtumeid olnud tõenäoliselt oluliselt rohkem, sest nimetatud 13 on ainult need, mis on lekkinud meediaorganisatsioonide seest.