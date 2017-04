Ungari uus seadus võib Sorose rajatud ülikooli riigist välja tõrjuda

Ungari kiitis kiirkorras heaks uue seaduse, mis võib riigist välja tõrjuda George Sorose asutatud ülikooli. Valitsuse plaani vastu on Budapestis meelt avaldatud ja välismaal on see hukka mõistetud.

Peaminister Viktor Orbán on olnud Sorose rajatud liberaalsete kodanikuühenduste kõigutamatu kriitik, vahendas Reuters.

Eelmisel reedel ütles ta, et Kesk-Euroopa Ülikool (CEU) on rikkunud oma diplomite andmisel määruseid. Ülikool on seda väidet kindlalt eitanud.

Uue seaduse eesmärk on valitsuse teatel tegeleda välisülikoolide administratiivsete puudustega. Tegemist on järjekordse peatükiga kontrolli suurendamisel sõltumatute institutsioonide üle.

Parlament kiitis seaduse heaks 123 poolt- ja 38 vastuhäälega. 38 saadikut ei hääletanud. Hääletamine katkes hetkeks megafonist kõlanud alarmi peale, mida üks sõltumatu parlamendisaadik protestiks kasutas.

Inimressursside minister Zoltán Balog ütles hääletuse eel, et Sorose toetatud institutsioonid püüavad õõnestada Ungari valitsust, hoides kõrvale demokraatlikest reeglitest.

"Ungaris ja mujal maailmas tegutsevad George Sorose organisatsioonid on lihtsalt pseudo-kodanikuorganisatsioonid ja me kavatseme niisuguse tegevuse kõigi õiguslike meetmetega maha suruda," ütles Balog.

CEU asutati Budapestis 1991. aastal pärast kommunismi kokkuvarisemist. Selles õpib 1400 tudengit. Ülikool teatas, et selle tegevus on seaduslik ning on volitatud andma välja Ungari ja USA ülikoolikraade.

Pühapäeval avaldasid tuhanded tudengid, professorid ja nende toetajad Budapestis meelt, nõudes valitsuselt seaduseelnõu tagasivõtmist. Samasugune meeleavaldus on ülikooli lähistel teisipäeval.

Orbáni valitsus esitas eelnõu eelmisel nädalal selleks, et reguleerida välisülikoolide tegevust, pannes paika mitu uut nõudmist, mis võivad sundida CEU-d Ungarist lahkuma.

Uue seaduse kohaselt peab välisülikoolidel olema ülikoolilinnak nii Budapestis kui ka oma koduriigis. CEU, mis tegutseb vaid Budapestis, on rahvusvaheline kolledž, millel ei ole mujal harusid.

Samuti ütleb seadus, et välisülikoolid saavad Ungaris välja anda kraade ainult siis, kui Ungari ja CEU puhul USA valitsus allkirjastavad sellekohase määruse kuue kuu jooksul pärast seaduse jõustumist.

Sotsialistist parlamendisaadik, endine haridusminister István Hiller ütles, et seadus on loodud spetsiaalselt CEU vastu. "Sellel eelnõul pole ühtki professionaalset õigustust," ütles ta parlamendis.

Euroopa Nõukogu jälgib arenguid tähelepanelikult. "Võtmesõna on akadeemiline vabadus, õigus haridusele," kirjutas pressiesindaja Daniel Holtgen Twitteris.

CEU-le on toetust avaldanud üle 500 juhtiva rahvusvahelise akadeemiku, nende hulgas 17 Nobeli laureaati. USA välisministeerium on kutsunud Budapesti üles vältima igasugust juriidilist tegevust, mis võib ohtu seada CEU tegevuse või sõltumatuse.

Filantroobi George Sorose Avatud Ühiskonna Fondid, mis toetab demokraatiat, on tegutsenud Ungaris 30 aastat ning Soros rahastas Ungari poliitikute, sealhulgas Orbáni välisriikide stipendiumeid pärast kommunismi kokkuvarisemist.