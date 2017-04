ERR Peterburis: metrood kasutavad rünnaku järel vähesed

Venemaa võimude andmeil on hukkunute arv tõusnud 14-ni. Rünnaku läbiviimises kahtlustatakse Kõrgõzstanist pärit Vene kodanikku, 1995. aastal Oši linnas sündinud Akbardžon Džalilovit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paljud Peterburi elanikud eelistasid rünnaku järgsel päeval metroo asemel teistsugust ühistransporti.

"Ma sõidan igal hommikul metrooga. Täna on väga vähe rahvast. Tavaliselt on seal rahvamass, nii et kui külmalt tänavalt sisse astud, siis saad sooja. Praegu on aga tühjad vagunid," rääkis Peterburis elav üliõpilane Artjom.

Pole aga kahtlust, et Peterburi metroo saab taas usaldusväärseks.

"Metroo on meie põhiline transpordivahend, sellega sõidame nii tööle kui ka sõpradele ja tuttavatele külla. Kui keegi tahtis selle plahvatusega meid murda, siis see ei õnnestu mitte kunagi," kinnitas Natalja.

Nii mõnedki usuvad, et turvalisust tagavad Vene eriteenistused.

"Mitte mingid väravad või metalliotsijad garanteeri sada protsenti turvalisust. Aga agentuuri andmed, inimese psühholoogia mõistmine jah. Aga see on juba eriteenistuste töö," arvas Oleg.

Peterburi elanikud mitte ainult ei leina, vaid abistavad aktiivselt ka haavatuid. Mariinskaja haiglas on teisipäeval erakorraline doonoripäev. Oma verd annavad seal ka need, kellel õnnestus plahvatusest eluga pääseda.

"Inimesed karjusid kõvasti. Muidugi me hakkasime aitama inimesi, et nad pääseksid vagunist välja. Üks noormees oli üleni verine, täitsa šokis, ta ei saanud ise välja, vaid tõukas jalaga uksi. Siis tuli üks mees, metrootöötaja, ja karjus, et me kõik läheksime sealt ära, sest ta kartis teist plahvatust. Ma vist ei saa kaua aega sinna jaama minna. Väga raske on kõike seda näha," kirjeldas terroriaktis ellu jäänud Rimma.

Veel raskem on neil, kes kaotasid terroriaktis oma lähedase. Eldar ei saa veel matta oma sõbrannat Dilbarat.

"Meile öeldi, et surnukeha meile veel ei anta, kuna peab tulema ekspert Moskvast. Pärast aga teatati, et kõik surnukehad viidi Metšnikovi haiglasse," ütles Eldar.

Peterburi võimud kuulutasid välja kolmepäevase leinaaja.

Peterburi terrorirünnaku ohvrite mälestamiseks toovad inimesed lilli ja süütavad küünlaid ka Venemaa Tallinna saatkonna juurde Pikas tänavas.